El concierto de Christian Nodal en Tegucigalpa, en imágenes

Christian Nodal volvió a Tegucigalpa con su “Pal’ Cora Tour”. Estas imágenes capturan los instantes más memorables del concierto

  • 08 de agosto de 2025 a las 10:25
1 de 23

A las 9:37 de la noche, con una ligera demora y tras una larga espera animada por música ambiental, el concierto dio inicio.

Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
2 de 23

Las luces se apagaron y en pantalla apareció Christian Nodal interpretando “No te contaron mal”, antes de subir al escenario para cantar, seguido de temas como “Ayayay”, “Ya pedo quién sabe”, “El amigo” y “Kbron y medio”.

Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
3 de 23

Christian Nodal aparece en escena entre luces tenues y un fondo rojo, marcando el inicio de una noche intensa de mariachi y emociones

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
4 de 23

Con su ya característico sombrero y micrófono personalizado, el sonorense saludó al público hondureño con palabras de agradecimiento y nostalgia.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
5 de 23

"¡Gracias, Tegucigalpa!", expresó el artista al despedirse, tras más de dos horas de concierto ante un estadio completamente entregado.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
6 de 23

Una veintena de músicos, entre mariachis e instrumentistas, acompañaron a Nodal en una puesta en escena imponente.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
7 de 23

Durante el show, Nodal lanzó sombreros al público y firmó camisetas, sombreros y hasta se tomó fotos con fans.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
8 de 23
9 de 23

Horas antes del inicio del espectáculo, las afueras del Estadio Chochi Sosa, en la Villa Olímpica, ya mostraban movimiento: vendedores ambulantes ofrecían sombreros estilo ranchero, revendedores hacían su parte, y los asistentes llegaban con entusiasmo, muchos de ellos vestidos para la ocasión, con botas, sombreros y camisas vaqueras.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
10 de 23
11 de 23

La audiencia capitalina vibró con temas como “Ya no somos ni seremos”, “De los besos que te di” y “Adiós amor”.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
12 de 23

El mariachi moderno, o "mariacheño", como él lo llama, fue el hilo conductor de un repertorio que cruzó el amor, el desamor y la fiesta.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
13 de 23
14 de 23

El público, mayoritariamente joven y femenino, no dejó de corear cada canción, generando una atmósfera eléctrica.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
15 de 23

Una imagen del público capitalino, vestido para la ocasión: sombreros, botas y emoción a flor de piel.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
16 de 23
17 de 23
18 de 23
19 de 23
20 de 23

El espectáculo se extendió por aproximadamente dos horas, cerrando a las 11:40 p.m. con una presentación enérgica y cercana, que dejó satisfecho al público capitalino.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
21 de 23

Efectos de humo y papeles multicolores cubrieron el escenario al cierre del concierto, sellando una noche memorable.

 Foto: Emilio Flores/ El Heraldo
22 de 23
23 de 23
