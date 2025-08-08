El concierto de Christian Nodal en Tegucigalpa, en imágenes

A las 9:37 de la noche, con una ligera demora y tras una larga espera animada por música ambiental, el concierto dio inicio.
Las luces se apagaron y en pantalla apareció Christian Nodal interpretando “No te contaron mal”, antes de subir al escenario para cantar, seguido de temas como “Ayayay”, “Ya pedo quién sabe”, “El amigo” y “Kbron y medio”.
Christian Nodal aparece en escena entre luces tenues y un fondo rojo, marcando el inicio de una noche intensa de mariachi y emociones
Con su ya característico sombrero y micrófono personalizado, el sonorense saludó al público hondureño con palabras de agradecimiento y nostalgia.
"¡Gracias, Tegucigalpa!", expresó el artista al despedirse, tras más de dos horas de concierto ante un estadio completamente entregado.
Una veintena de músicos, entre mariachis e instrumentistas, acompañaron a Nodal en una puesta en escena imponente.
Durante el show, Nodal lanzó sombreros al público y firmó camisetas, sombreros y hasta se tomó fotos con fans.
Horas antes del inicio del espectáculo, las afueras del Estadio Chochi Sosa, en la Villa Olímpica, ya mostraban movimiento: vendedores ambulantes ofrecían sombreros estilo ranchero, revendedores hacían su parte, y los asistentes llegaban con entusiasmo, muchos de ellos vestidos para la ocasión, con botas, sombreros y camisas vaqueras.
La audiencia capitalina vibró con temas como “Ya no somos ni seremos”, “De los besos que te di” y “Adiós amor”.
El mariachi moderno, o "mariacheño", como él lo llama, fue el hilo conductor de un repertorio que cruzó el amor, el desamor y la fiesta.
El público, mayoritariamente joven y femenino, no dejó de corear cada canción, generando una atmósfera eléctrica.
Una imagen del público capitalino, vestido para la ocasión: sombreros, botas y emoción a flor de piel.
El espectáculo se extendió por aproximadamente dos horas, cerrando a las 11:40 p.m. con una presentación enérgica y cercana, que dejó satisfecho al público capitalino.
Efectos de humo y papeles multicolores cubrieron el escenario al cierre del concierto, sellando una noche memorable.