El concierto de Christian Nodal en Tegucigalpa, en imágenes

Horas antes del inicio del espectáculo, las afueras del Estadio Chochi Sosa, en la Villa Olímpica, ya mostraban movimiento: vendedores ambulantes ofrecían sombreros estilo ranchero, revendedores hacían su parte, y los asistentes llegaban con entusiasmo, muchos de ellos vestidos para la ocasión, con botas, sombreros y camisas vaqueras.