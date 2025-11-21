Así luce la ecuatoriana que aseguran es la doble de Miss Universo 2025

Stephany “Teté” Ronquillo es una personalidad ecuatoriana. En las redes aseguran que es la doble de Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025. Aquí lo que se sabe de la bella joven.
Además de su paso por la televisión, ha trabajado como presentadora y figura pública en distintos espacios mediáticos, consolidándose como un rostro frecuente en la farándula ecuatoriana.
Su vida personal también ha sido tema de conversación en medios, ya que Ronquillo ha hablado abiertamente sobre su experiencia como madre y los cambios que esto ha traído a su trayectoria profesional.
En 2018 llamó la atención del público cuando se difundió que había recibido una propuesta para posar en la revista Playboy, hecho que elevó su notoriedad, aunque no llegó a convertirse en un fenómeno internacional.
En redes sociales, especialmente en X/Twitter, mantiene una presencia activa, pero moderada, con un número de seguidores relativamente pequeño, lo que refleja un alcance más bien regional.
Luego de la coronación de Fátima Bosch, la ecuatoriana comenzó a recibir mensajes en los que sus seguidores la comparaban con la nueva Miss Universo.
"Quiero agradecerles por sus mensajes y cumplidos. Me halaga mucho que me comparen con la hermosa Miss México", escribió la ecuatoriana en sus redes sociales.
"¡Ella es una reina y un ejemplo a seguir! Gracias por su apoyo y cariño", siguió el mensaje de la creadora de contenido.
"¿Será que me parezco mucho a ella?", dejó la interrogante la creadora de contenido.
¿Usted qué opina? “Teté” Ronquillo se parece ala nueva Miss Universo 2025.