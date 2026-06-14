Dwayne Johnson y su revelación sobre el cáncer testicular: Tuve que vivir con eso"

La mañana del lunes, justo antes de viajar a Las Vegas para cumplir con la promoción de Jumanji: Open World en la CinemaCon, Johnson acudió al médico. El especialista palpó el bulto y le explicó que probablemente se trataba de epididimitis, una inflamación del conducto ubicado en la parte posterior del testículo que almacena los espermatozoides, pero que tampoco podía descartar un cáncer.