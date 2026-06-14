Dwayne Johnson y su revelación sobre el cáncer testicular: Tuve que vivir con eso"

En una entrevista publicada por Esquire, Dwayne Johnson reveló que descubrió un bulto doloroso en uno de sus testículos, una situación que lo dejó paralizado ante la posibilidad de un cáncer. Lo que vino después fue una carrera contrarreloj entre el miedo, el deber profesional y una soledad elegida.
Todo comenzó un viernes mientras se duchaba, cuando notó que algo no estaba bien.
El bulto le causaba sensibilidad y un dolor intenso que, lejos de ceder, se fue agudizando con el paso de los días. Aun así, Johnson tomó una decisión que dice mucho sobre su manera de enfrentar las tormentas internas.
"No se lo dije ni siquiera a Lauren", confesó el actor, en referencia a su esposa, Lauren Hashian, con quien tiene tres hijas. "No quería preocuparla antes de saber si realmente había algo de qué preocuparse". Decidió cargar solo con la incertidumbre.
La mañana del lunes, justo antes de viajar a Las Vegas para cumplir con la promoción de Jumanji: Open World en la CinemaCon, Johnson acudió al médico. El especialista palpó el bulto y le explicó que probablemente se trataba de epididimitis, una inflamación del conducto ubicado en la parte posterior del testículo que almacena los espermatozoides, pero que tampoco podía descartar un cáncer.
"¿Cuál es tu agenda hoy?", le preguntó el doctor. Johnson le contó del evento. El médico fue claro: debía hacerse una ecografía a primera hora del día siguiente.
Así quedó tendido el escenario más inhóspito que puede enfrentar alguien con ese nivel de exposición pública. "Tuve que vivir con eso durante esas 24 horas, sin saber, y tuve que estar activo todo el día, haciendo bromas, dando discursos", recordó Johnson. Nadie en la sala que lo aplaudía esa tarde sabía lo que rondaba en su cabeza.
Johnson describió aquella sensación como un "terror solitario". Y aunque el diagnóstico más probable apuntaba a la inflamación, la palabra "cáncer" ya estaba en la mesa.
La ecografía del día siguiente confirmó que el bulto no era maligno. Los estudios determinaron que se trataba efectivamente de epididimitis, una condición tratable que, aunque puede generar dolor e inflamación, no representa una amenaza comparable a la de un tumor canceroso.
"Por cierto, estoy bien. Pero en ese momento no lo sabía, y la cosa era realmente dolorosa", dijo Johnson a Esquire.
La revelación llega en un momento de alta actividad para el actor, quien protagonizará el estreno en acción real de "Moana", previsto para el 10 de julio, y Jumanji: Open World, cuyo lanzamiento en cines está programado para el 25 de diciembre de 2026.
A los 54 años, The Rock sigue siendo uno de los rostros más reconocidos del entretenimiento global.