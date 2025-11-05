Drama y lágrimas: Nawat Itsaragrisil se quiebra al pedir disculpas tras humillar a Miss México

Este miércoles 5 de noviembre de 2025, Nawat Itsaragrisil, anfitrión de Miss Universo 2025, pidió disculpas públicas tras el conflicto con la representante de México, Fátima Bosch, que generó polémica en el certamen internacional.
El empresario tailandés se mostró visiblemente afectado durante una conferencia de prensa previa a la ceremonia de bienvenida del certamen internacional.
Frente a delegadas, periodistas y miembros del comité organizador, Nawat tomó la palabra para abordar el incidente y, en medio de la intervención, se quebró emocionalmente. Entre pausas y con la voz entrecortada, expresó su arrepentimiento por lo sucedido y reconoció que no anticipó la repercusión que tendría el altercado.
“Me disculpo con todas. No pensé que esto iba a tener esa magnitud”, señaló el directivo, intentando mantener la compostura ante la audiencia.
El incidente se remonta al 4 de noviembre, durante la ceremonia de imposición de bandas. Según testigos, Nawat Itsaragrisil cuestionó públicamente a Fátima Bosch por su aparente negativa a participar en una votación paralela impulsada por la cuenta oficial de Miss Universe Tailandia. La dinámica ofrecía una cena privada para diez concursantes seleccionadas por votación en redes sociales.
La organización central del certamen aclaró que dicha iniciativa no formaba parte de las actividades oficiales, lo que habría generado confusión entre las participantes. Bosch, al parecer, decidió no involucrarse en la dinámica, lo que derivó en un intercambio tenso entre ella y el anfitrión.
“¿Vas a seguir nuestras indicaciones o no? ¿Puedes trabajar para promover Tailandia o no?”, insistió Nawat frente al grupo, según testimonios difundidos en redes sociales.
La representante mexicana respondió afirmativamente, aunque pidió respeto y explicó que su decisión obedecía a un malentendido. La conversación escaló cuando el directivo criticó al director nacional de México, acusándolo de obstaculizar la comunicación. Bosch intervino en defensa de su equipo y afirmó: “Usted no me está respetando como mujer”.
El episodio generó una fuerte reacción en redes sociales, donde usuarios y seguidores del concurso debatieron sobre el trato hacia las candidatas. Varias concursantes expresaron su respaldo a la representante mexicana y reclamaron un ambiente más equitativo dentro del certamen.
Ante la creciente polémica, Nawat Itsaragrisil publicó un mensaje de disculpa en sus redes sociales antes de comparecer ante la prensa. Durante la rueda de prensa del 5 de noviembre, reiteró su arrepentimiento y manifestó su compromiso con el buen desarrollo del evento.
Pese a la controversia, el directivo continuó con su agenda como anfitrión, participando en la ceremonia de bienvenida y en las actividades oficiales programadas en Tailandia.