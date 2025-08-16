Drake Bell solicita el divorcio de Janet Von Schmeling tras más de dos años separados

El actor y músico Drake Bell presentó formalmente la demanda de divorcio contra su esposa, la actriz Janet Von Schmeling, más de dos años después de que ella solicitara la disolución del matrimonio en Los Ángeles.
De acuerdo con documentos judiciales citados por TMZ, Bell ingresó la petición el jueves en el condado de Seminole, Florida.
Los detalles del proceso permanecen bajo reserva, ya que el expediente no está disponible para consulta pública.
Janet Von Schmeling, de 31 años, había iniciado los trámites en abril de 2023, poco después de que Bell fuera reportado como desaparecido y “en peligro” por las autoridades de Florida, episodio que terminó con su localización y posterior ingreso en un centro de tratamiento.
En esa ocasión, Von Schmeling alegó diferencias irreconciliables y solicitó al tribunal la custodia legal y física primaria de su hijo Wyatt, quien hoy tiene 4 años, con régimen de visitas para Bell.
Según reportes, en diciembre de 2024 el tribunal ordenó a ambas partes reunirse para agilizar el caso, aunque no trascendieron detalles sobre el resultado de dicho encuentro.
Bell, de 39 años, y Von Schmeling comenzaron su relación en 2013 y se casaron en una ceremonia privada en 2018.
Tras varios años juntos, la pareja se separó en enero de 2023, cuando el exprotagonista de la serie Drake & Josh ingresó a un programa de rehabilitación.
Fuentes cercanas señalaron entonces que, pese a la ruptura, ambos buscaban mantener una relación de coparentalidad estable en beneficio de su hijo.