De Arcángel a Manuel Turizo: Estos son los estrenos musicales de la semana

Arcángel lanzó el jueves su esperado álbum 'La 8va maravilla' que celebra sus veinte años de trayectoria con veinte temas en los que colaboran artistas como Daddy Yankee, Ricky Martin o Belee.
El álbum de Arcángel combina canciones más sobrias, como 'Lúcido' o 'Lluvia', con melodías más contagiosas como 'Hoy se guaya' y 'Fecha de vencimiento'.
El artista puertorriqueño Farruko sacó su tema 'Ay dale', una fusión de reguetón y reggae panameño, a cuenta del cantante de Panamá Eddy Lover.
En este tema los dos protagonistas encaran el juego de seducción de una mujer. Se trata del primer lanzamiento de Farruko desde octubre, cuando presentó 'Hay que volver'.
El colombiano Manuel Turizo comenzó el año con su sencillo 'Por un pendejo no se llora (Salud mi reina)', una bachata de ritmo seductor y sensual que compuso junto a su hermano Julián Turizo.
Esta canción de Manuel Turizo suma un nuevo capítulo a su serie (Salud mi reina) que inició el año pasado con 'Mírame ahora' y 'Cosas de enamorao'.
Codiciado presenta el tema 'Todo pendejo', como anticipo a su próximo álbum 'Así es la vida', en el que combina música country tradicional con elementos de la música mexicana con guitarra y tuba clásicas.
"7 besos", el nuevo tema de Legado 7 es un ejemplo del regional mexicano moderno con un poderoso set de guitarras que presenta a un protagonista que vive sin ataduras emocionales ni fronteras geográficas.
El grupo Herencia de Patrones lanza su nuevo álbum 'El mundo es tuyo', inspirado en la película 'CLIKA', cuyo protagonista es el vocalista y líder de la agrupación, y muestra la búsqueda del sueño americano.
El puertorriqueño Pedro Capó lanzó el video oficial de su tema 'Divina' durante su interpretación en el Coliseo de Puerto Rico, uno de los favoritos de sus seguidores que incluye una carta de admiración por una mujer cuyos atributos roban los suspiros al ritmo de una balada pop.