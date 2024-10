“Directioners” rinden homenaje a Liam Payne tras su trágica muerte

“Debido a la desgarradora pérdida experimentada esta semana, he tomado la decisión de posponer la parte de EE.UU. de la gira ‘Stairway to the Sky’”, dijo Malik a través de un mensaje en sus redes sociales. Las fechas de la gira estadounidense están siendo reprogramadas para enero y el artista informará de ellas en los próximos días.