Eder Mejía le pidió matrimonio a Carolina Lanza, pero ella desistió de casarse

“Pero yo mi anillo de compromiso ya lo tengo, hace dos años... Yo ya le dije a mi actual pareja que esa (pedida de matrimonio) no se vale, o sea, que esa fue como algo bien, él y yo juntos, cenando, me sorprendió realmente porque yo no me lo esperaba”, indicó, insinuando que para la próxima pedida de mano debe ser algo diferente, pero igual de especial.