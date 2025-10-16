¿De qué murió Diane Keaton? Su familia finalmente lo revela

El cine estadounidense quedó consternado el pasado 11 de octubre con la noticia del fallecimiento de Diane Keaton, una de las actrices más admiradas de su generación. Durante los primeros días, la familia optó por mantener en reserva los detalles sobre el lugar y las causas de su partida, solicitando respeto a su privacidad en medio del duelo.
Tras días de conjeturas, la familia emitió un comunicado dirigido a People, medio que divulgó inicialmente la noticia.
En el texto expresaron: “La familia Keaton está muy agradecida por los extraordinarios mensajes de amor y apoyo que han recibido estos últimos días en nombre de su querida Diane, fallecida el 11 de octubre a causa de una neumonía.”
Según informó una fuente cercana al entorno de la actriz a People, su salud se había deteriorado con rapidez en los últimos meses.
Durante ese tiempo permaneció acompañada por sus familiares más próximos, quienes decidieron manejar con discreción su estado. Incluso algunos de sus amigos más cercanos desconocían la gravedad de la situación.
El comunicado también rindió homenaje a las causas que Keaton defendía con fervor: “Amaba a sus animales y apoyaba incondicionalmente a las personas sin hogar, por lo que cualquier donación en su memoria a un banco de alimentos local o a un refugio de animales sería un homenaje maravilloso y muy apreciado para ella.”
Con una trayectoria de más de cinco décadas, Keaton destacó como actriz, directora y productora.
Debutó en 1970 con Lovers and Other Strangers y alcanzó el reconocimiento internacional gracias a su participación en "El padrino" (1972 y 1974) y Annie Hall (1977), filme que le valió el Oscar a mejor actriz.
Su filmografía incluye títulos icónicos como Manhattan (1979), Reds (1981), Shoot the Moon (1982), Marvin’s Room (1996) y Something’s Gotta Give (2003).
Su legado, respaldado por un Oscar, dos Globos de Oro y un BAF, perdura como uno de los más distinguidos del cine contemporáneo.