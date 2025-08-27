En un yate y entre amigas: Los detalles de la despedida de soltera de Selena Gómez

Selena Gómez eligió el Cabo San Lucas, México, como destino para despedirse de su soltería. La cantante viajó acompañada de su círculo más cercano, según confirmaron fuentes a Us Weekly.
“Fue un fin de semana muy divertido y relajado”, reveló una persona cercana al grupo al portal estadounidense.
“Estas chicas llevan más de una década con ella, así que para ella fue muy importante celebrar estos momentos con ellas”, agregó.
El itinerario incluyó cenas privadas preparadas por un chef, tiempo de descanso en una villa exclusiva y un paseo en yate, donde se le vio junto a Raquelle Stevens, Ashley Cook y Courtney López.
Fotografías publicadas por TMZ muestran a la CEO de Rare Beauty en traje de baño negro, tomando selfies y bailando con sus amigas.
Según la misma fuente, los detalles del evento tuvieron múltiples referencias a Benny Blanco, su prometido.
"Sus amigas hicieron todo lo posible para que Selena se sintiera realmente especial", indicó el informante. Además, comentó que entre las sorpresas hubo decoración personalizada, atuendos temáticos y juegos planeados para la ocasión.
"Fue la típica despedida de soltera tradicional, justo lo que Selena quería. Estuvo radiante todo el fin de semana y estaba encantada de tener tiempo libre con sus amigas", continuó.
Mientras tanto, Blanco celebró en Las Vegas junto a una veintena de amigos, entre ellos el rapero Lil Dicky. Según trascendió, el grupo asistió a una populosa discoteca para presenciar el show de Marshmello.
El compromiso entre Gómez y el productor musical se anunció en diciembre de 2024, tras un año y medio de relación. La fecha de la boda aún no ha sido definida públicamente.