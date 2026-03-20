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Desde "Walker, Texas Ranger" hasta "Delta Force": los éxitos que deja Chuck Norris

Chuck Norris deja un legado inolvidable en cine y televisión, con películas y series de acción que marcaron generaciones de fanáticos en todo el mundo

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 09:30
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El actor estadounidense Chuck Norris amplió su popularidad con el cine y se consolidó con la serie de televisión 'Walker, Texas Ranger'. Falleció a los 86 años, según informó su familia este viernes. Aquí algunos de sus mejores éxitos:

Foto: Cortesía
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Nacido el 10 de marzo de 1940 en Oklahoma (EE.UU.), Norris se alistó en 1958 en la Fuerza Aérea de ese país y fue destinado a Corea del Sur, donde descubrió las artes marciales, iniciándose en el tang soo do, que combina técnicas de karate japonés, kung fu chino y taekwondo moderno.

 Foto: @ChuckNorris
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A su regreso a Estados Unidos, abrió varias escuelas de kárate y comenzó a competir, destacando rápidamente hasta proclamarse campeón mundial de kárate profesional en 1968, título que mantuvo hasta 1974, año en que se retiró.

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Su salto al cine se produjo en 1972 con su participación en 'The Way of the Dragon'/'El furor del dragón', junto a Bruce Lee, en una escena que se convirtió en una de las más icónicas de la historia del cine de acción.

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Tras varios papeles, protagonizó 'Breaker! Breaker!' ('El poder de la fuerza') (1977), iniciando una carrera cinematográfica centrada en el cine de acción.

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Continuaron títulos como 'The Octagon' ('Duelo final') (1980), 'Lone Wolf McQuade' ('MacQuade el lobo solitario') (1983), 'Missing in Action' ('Desaparecido en combate') (1984), 'Code of silence' ('Código de silecio') (1985), 'Invasion U.S.A ('Invasión USA') (1985), 'The Delta Force' ('Fuerza Delta') (1986), 'Firewalker' ('El templo del fuego') (1986) o 'Hero and the Terror' ('El héroe y el terror') (1988).

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En los años noventa siguió con producciones como 'Delta Force 2' ('Fuerza Delta 2') (1990) o 'Sidekicks' ('Juntos para vencer') (1992), antes de dar el salto a la televisión.

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Entre 1993 y 2001 protagonizó la serie 'Walker, Texas Ranger' que se convirtió en un éxito mundial.A partir de la década de 2000 redujo progresivamente su presencia en el cine, aunque reapareció en 2012 con 'The Expendables 2' ('Los mercenarios 2').

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Tras varios años alejado de las producciones, regresó en 2024 con la película 'Agent Recon' ('Agente Recon').

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Ha recibido varios reconocimientos. En 1989 consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1999 fue incorporado al Salón de la Fama de las Artes Marciales. En 2007 fue nombrado Marine de los Estados Unidos honorario.En 2004 publicó su libro autobiográfico 'Against All Odds: My Story' ('Contra viento y marea: Mi historia')

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