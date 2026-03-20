Desde "Walker, Texas Ranger" hasta "Delta Force": los éxitos que deja Chuck Norris

Ha recibido varios reconocimientos. En 1989 consiguió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y en 1999 fue incorporado al Salón de la Fama de las Artes Marciales. En 2007 fue nombrado Marine de los Estados Unidos honorario.En 2004 publicó su libro autobiográfico 'Against All Odds: My Story' ('Contra viento y marea: Mi historia')