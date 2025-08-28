Denise Richards señala a Aaron Phypers por destruir su casa en pleno divorcio

Fuentes cercanas a Phypers indicaron que Richards bloqueó un intento previo de intercambio de bienes personales en julio. El propio actor declaró que carece de recursos básicos: “No tengo nada de mi ropa. No tengo dinero; he estado intentando vender algunas cosas aquí y allá. No tengo el equipo para hacer mi trabajo”. Incluso relató que debió pedir prestada una camisa y una corbata para asistir a una audiencia virtual.