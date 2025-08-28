Denise Richards señala a Aaron Phypers por destruir su casa en pleno divorcio

El divorcio entre Denise Richards y Aaron Phypers entró en una nueva fase de confrontación luego de que la actriz presentara pruebas gráficas para sustentar su denuncia por daños a la propiedad que compartieron en Calabasas.
El 19 de agosto, Richards entregó ante el Tribunal Superior de Los Ángeles una serie de fotografías que —según explicó— reflejan el estado de la vivienda cuando acudió a recuperar pertenencias.
“Aaron, sus padres y su hermano causaron graves daños a la propiedad y la dejaron en un estado de desorden”, declaró en los documentos.
En las imágenes se observan habitaciones con el suelo levantado, cajas y ropa dispersa, además de muebles movidos de lugar.
“Me sorprendió la condición en la que se encontraba la casa, ya que no había vivido allí durante más de dos años”, señaló la actriz de 54 años.
Phypers rechazó las acusaciones y ofreció su versión a la revista People. Explicó que la alfombra de una habitación tuvo que retirarse porque estaba “saturada de orina y heces” de los perros de Richards, situación que calificó como “un riesgo biológico”.
Añadió que “todas esas cosas son suyas. Denise lo ha abandonado todo” y afirmó que la vivienda estaba “diez veces peor de lo que se ve en las fotos”.
La disputa también abarca un aspecto económico. Richards asegura que Phypers no pagó el alquiler del inmueble, lo que derivó en un proceso de desalojo programado para el 23 de agosto.
El actor, de 52 años, sostiene que la actriz busca “desviar la atención de su relación adúltera” y que su interés por recuperar el acceso a la casa es “sospechoso y manipulador”.
Fuentes cercanas a Phypers indicaron que Richards bloqueó un intento previo de intercambio de bienes personales en julio. El propio actor declaró que carece de recursos básicos: “No tengo nada de mi ropa. No tengo dinero; he estado intentando vender algunas cosas aquí y allá. No tengo el equipo para hacer mi trabajo”. Incluso relató que debió pedir prestada una camisa y una corbata para asistir a una audiencia virtual.