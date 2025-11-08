Tribunal concede a Denise Richards protección total ante su exesposo Aaron Phypers

Durante una audiencia marcada por tensos testimonios y relatos contradictorios, un tribunal de Los Ángeles resolvió a favor de Denise Richards, quien interpuso una demanda legal contra su exesposo Aaron Phypers. La decisión judicial, emitida el 7 de noviembre, impone restricciones estrictas al actor y empresario.
El fallo ordena que Phypers, de 53 años, mantenga una distancia mínima de cien yardas respecto a Richards, su entorno laboral y cualquier forma de contacto directo o indirecto.
Además, se le prohíbe la posesión de armas de fuego. La medida tendrá vigencia hasta el 7 de noviembre de 2030.
El proceso judicial, que se extendió por varias semanas desde el 6 de octubre, llevó al estrado tanto a Richards como a Phypers.
La actriz relató episodios de agresión física que, según su versión, ocurrieron durante su matrimonio. Uno de ellos habría tenido lugar en mayo, poco después de una cirugía.
Richards afirmó que, mientras se encontraba en recuperación, Phypers la golpeó dentro de una habitación de hotel. “Me aplastó la cabeza con la palma de su mano mientras gritaba una y otra vez: 'Dame tu maldito teléfono'”, declaró. Añadió que, por su estado de debilidad, temió sufrir una lesión grave y accedió a entregarle el teléfono.
La intérprete aseguró que este tipo de agresiones eran recurrentes. Su testimonio fue respaldado por Kathleen McAllister, prima de Phypers y extrabajadora de su centro de bienestar, quien dijo haber presenciado una golpiza en enero de 2022.
“Vi a Aaron golpear a Denise y de inmediato le quedó un ojo amoratado. Aún estoy en shock por lo que presencié”, declaró.
Phypers negó categóricamente los señalamientos y alegó que la actriz fue quien dañó su teléfono durante una discusión.
En cuanto a la acusación de su prima, sostuvo que Richards “tropezó con un poste”, lo que habría causado las lesiones mencionadas.
En documentos judiciales, la exestrella de The Real Housewives of Beverly Hills describió un patrón de violencia física y psicológica que, según su versión, incluyó estrangulamientos, golpes en la cabeza y amenazas de muerte. “Aaron solía apretarme con fuerza los brazos, abofetearme y estrellar mi cabeza contra el toallero del baño”, señaló en su declaración ante la corte.
La sentencia definitiva consolida la orden de protección temporal que Richards había obtenido en julio, poco después de que Phypers presentara la demanda de divorcio.