Tribunal concede a Denise Richards protección total ante su exesposo Aaron Phypers

Richards afirmó que, mientras se encontraba en recuperación, Phypers la golpeó dentro de una habitación de hotel. “Me aplastó la cabeza con la palma de su mano mientras gritaba una y otra vez: 'Dame tu maldito teléfono'”, declaró. Añadió que, por su estado de debilidad, temió sufrir una lesión grave y accedió a entregarle el teléfono.