Denise Richards expone presunto ataque de Aaron Phypers: "Estaba desorientada"

La actriz estadounidense Denise Richards compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para ampliar su testimonio contra su exesposo, Aaron Phypers, a quien acusa de haberla agredido físicamente mientras se encontraba convaleciente tras una intervención quirúrgica. A continuación, los detalles.
La declaración forma parte de su solicitud para convertir la orden de restricción temporal en una medida permanente, que mantendría a Phypers a 100 yardas de distancia durante cinco años, según informó Us Weekly.
Durante la audiencia, Richards, de 54 años, recordó el episodio ocurrido en mayo, cuando Phypers la asistía durante su recuperación postoperatoria.
Relató que él la acompañó "la noche en que (ella) fue dada de alta" y durante los días siguientes, ayudándola "a ir al baño y en otras cosas". La cirugía, explicó, buscaba reparar daños en sus implantes mamarios, lesión que atribuyó a la grabación de la tercera temporada de Special Forces, y realizar una abdominoplastía.
Richards afirmó que Phypers la golpeó en la habitación del hotel donde se hospedaban.
En su testimonio, al ser consultada por el abogado del acusado sobre si sentía dolor derivado de la operación, respondió: "No sentía dolor en el área de drenaje antes de que me golpeara y me empujara contra el portarrollos del baño".
En su solicitud de restricción, la actriz detalló que el 21 de mayo Phypers revisó su computadora mientras ella dormía.
Agregó que, al despertar y encontrarse en el baño, él "me golpeó en la cabeza con la palma de la mano mientras gritaba: 'dame tu maldito teléfono'".
“Estaba desorientada por la cirugía y temía que me hiciera daño grave, así que le entregué el teléfono”, declaró.
Phypers, de 53 años, ha negado todas las acusaciones y asegura que Richards inventó los hechos para desviar la atención de sus propios conflictos, según reportó el medio antes enunciado.