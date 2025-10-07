  1. Inicio
Denise Richards expone presunto ataque de Aaron Phypers: "Estaba desorientada"

Denise Richards declaró ante un tribunal de Los Ángeles que su expareja, Aaron Phypers, la habría agredido mientras se recuperaba de una cirugía estética; el actor niega las acusaciones

  • 07 de octubre de 2025 a las 14:13
1 de 10

La actriz estadounidense Denise Richards compareció ante el Tribunal Superior de Los Ángeles para ampliar su testimonio contra su exesposo, Aaron Phypers, a quien acusa de haberla agredido físicamente mientras se encontraba convaleciente tras una intervención quirúrgica. A continuación, los detalles.

 Foto: Cortesía redes sociales
2 de 10

La declaración forma parte de su solicitud para convertir la orden de restricción temporal en una medida permanente, que mantendría a Phypers a 100 yardas de distancia durante cinco años, según informó Us Weekly.

 Foto: Shutterstock
3 de 10

Durante la audiencia, Richards, de 54 años, recordó el episodio ocurrido en mayo, cuando Phypers la asistía durante su recuperación postoperatoria.

Foto: Cortesía redes sociales
4 de 10

Relató que él la acompañó "la noche en que (ella) fue dada de alta" y durante los días siguientes, ayudándola "a ir al baño y en otras cosas". La cirugía, explicó, buscaba reparar daños en sus implantes mamarios, lesión que atribuyó a la grabación de la tercera temporada de Special Forces, y realizar una abdominoplastía.

 Foto: Cortesía redes sociales
5 de 10

Richards afirmó que Phypers la golpeó en la habitación del hotel donde se hospedaban.

Foto: Shutterstock
6 de 10

En su testimonio, al ser consultada por el abogado del acusado sobre si sentía dolor derivado de la operación, respondió: "No sentía dolor en el área de drenaje antes de que me golpeara y me empujara contra el portarrollos del baño".

 Foto: Shutterstock
7 de 10

En su solicitud de restricción, la actriz detalló que el 21 de mayo Phypers revisó su computadora mientras ella dormía.

 Foto: Shutterstock
8 de 10

Agregó que, al despertar y encontrarse en el baño, él "me golpeó en la cabeza con la palma de la mano mientras gritaba: 'dame tu maldito teléfono'".

 Foto: Cortesía redes sociales
9 de 10

“Estaba desorientada por la cirugía y temía que me hiciera daño grave, así que le entregué el teléfono”, declaró.

 Foto: Cortesía redes sociales
10 de 10

Phypers, de 53 años, ha negado todas las acusaciones y asegura que Richards inventó los hechos para desviar la atención de sus propios conflictos, según reportó el medio antes enunciado.

 Foto: Cortesía redes sociales
