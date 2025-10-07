Denise Richards expone presunto ataque de Aaron Phypers: "Estaba desorientada"

Relató que él la acompañó "la noche en que (ella) fue dada de alta" y durante los días siguientes, ayudándola "a ir al baño y en otras cosas". La cirugía, explicó, buscaba reparar daños en sus implantes mamarios, lesión que atribuyó a la grabación de la tercera temporada de Special Forces, y realizar una abdominoplastía.