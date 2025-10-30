  1. Inicio
Demi Lovato se disfraza del meme que la volvió viral hace una década

La cantante estadounidense aprovecha la víspera de Halloween para reírse de sí misma y, al mismo tiempo, conectar con los fans que recuerdan aquel meme legendario

  • 30 de octubre de 2025 a las 16:59
1 de 10

¡Poot ha vuelto! Demi Lovato sorprendió a sus seguidores al recrear el famoso meme que la hizo viral haceuna década.

 Fotos: Shutterstock/ Instagram.
2 de 10

La cantante aprovechó Halloween para dar vida a “Poot Lovato”, la supuesta “hermana gemela encerrada en el sótano” que nació de una foto editada en 2015.

 Foto: Instagram.
3 de 10

Con humor y complicidad, Demi compartió las imágenes en Instagram con la descripción: “He estado tan metida en mi nueva etapa artística, que por Halloween dejé salir a mi lado divertido... ¡Poot ha vuelto por un día!”.

 Foto: Instagram.
4 de 10

En su mensaje, Lovato celebra tanto Halloween como la primera semana del lanzamiento de su nueva canción, I’m Not The Devil (INTD).

 Foto: Instagram.
5 de 10

Años atrás, el meme de Poot Lovato se volvió viral cuando los fans confundieron una foto editada con una versión “extraña” de la cantante, generando miles de bromas en redes.
6 de 10

Lo que alguna vez fue motivo de incomodidad, hoy es parte del humor y la autoaceptación de una artista que ha aprendido a reírse de su historia.

 Foto: Instagram.
7 de 10

Con esta recreación, Demi reafirma que su relación con el pasado está sanada y que disfruta esta nueva era con confianza y madurez.

 Foto: Instagram.
8 de 10

Actualmente, la cantante vive una etapa muy distinta: se le ve sana, plena, con nuevos proyectos musicales y recién casada, dejando claro que aquellos años difíciles han quedado atrás.

 Foto: Instagram.
9 de 10

La intérprete de Cool for the Summer demostró que sabe reírse de sí misma y darle la vuelta a un momento incómodo de su pasado.

 Foto: Instagram.
10 de 10

Este es un buen ejemplo de cómo los memes pueden darle vuelta a la imagen pública de una persona famosa, convirtiendo algo que comenzó como una broma en algo que incluso la propia persona famosa puede usar a su favor.

 Foto: Shutterstock.
