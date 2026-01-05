  1. Inicio
¿Delcy Rodríguez mantuvo una relación amorosa con el actor famoso Fernando Carrillo? Esto se sabe

Detrás de su vida política, Delcy Rodríguez guarda un antiguo romance con Fernando Carrillo, el actor que la describe como una mujer brillante, muy leal y el amor de su vida

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 08:41
1 de 12

La relación sentimental entre la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el reconocido actor de telenovelas Fernando Carrillo, no es solo un rumor de redes sociales, pues ya ha sido confirmado por el propio artista en diversas entrevistas y registros audiovisuales de la última década. ¿Qué pasó con su relación? Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
2 de 12

El vínculo amoroso fue aproximadamente entre los años 2006 y 2007. En aquel entonces, Rodríguez no ocupaba la vicepresidencia, pero ya se perfilaba como una figura técnica y jurídica importante dentro del círculo de confianza del fallecido Hugo Chávez, siendo ministra del Despacho de la Presidencia.

 Foto: Redes sociales
3 de 12

Fernando Carrillo, por su parte, aunque es famoso internacionalmente por producciones como Abigaíl y Rosalinda, se encargó de mantenerse bajo los reflectores, al igual que su relación. Sin embargo, en sus últimas declaraciones ha dicho públicamente que se conocieron a través de amigos en común y fue como inició todo.

 Foto: Redes sociales
4 de 12

Según el actor, lo que comenzó como una amistad derivó en un noviazgo que se extendió por cerca de un año, aunque recientemente ha mencionado periodos más largos.

 Foto: Redes sociales
5 de 12

En una entrevista para el programa "Buenas Noches de Globovisión", que años después se volvió viral, Carrillo confesó abiertamente su afecto por la funcionaria. En ese espacio, la calificó como "una de las mujeres más brillantes" que ha conocido en su vida, destacando su capacidad intelectual.

 Foto: Redes sociales
6 de 12

El actor ha llegado a referirse a Rodríguez como "el gran amor de su vida". Durante una intervención en el programa chileno "Contigo en la mañana", Carrillo reafirmó este vínculo ante la sorpresa de los panelistas, defendiendo la lealtad y nobleza de quien fuera su pareja.

 Foto: Redes sociales
7 de 12

Pese a ello, Delcy Rodríguez ha mantenido un silencio sobre este episodio de su vida privada, pero la funcionaria nunca ha desmentido ni comentado públicamente los detalles de su relación con el intérprete.

 Foto: Redes sociales
8 de 12

Durante el tiempo que estuvieron juntos, la pareja fue vista en algunos eventos sociales en Caracas, aunque intentaron mantener la relación alejada del foco de las revistas.

 Foto: Redes sociales
9 de 12

Pese a su relación, Carrillo mencionó que esta nunca fue bien vista por sus amistades. "A mí los míos me comentaban que cómo podía estar yo con una tipa tan fea después de haber estado con Catherine Fulop", mencionó en referencia de su relación pasada.

 Foto: Redes sociales
10 de 12

La ruptura, según reportes de la prensa venezolana, ocurrió de forma amistosa. No se señalaron terceras personas ni conflictos públicos, sino que el distanciamiento se atribuyó a las complicadas agendas de trabajo y a los rumbos distintos que tomaban sus carreras.

 Foto: Redes sociales
11 de 12

Tras la separación, Carrillo se convirtió en defensor del proyecto político venezolano, lo que muchos analistas atribuyen a la influencia ideológica y al respeto que conservó por Rodríguez y su familia, especialmente por su hermano Jorge Rodríguez.

 Foto: Redes sociales
12 de 12

En años posteriores, el actor ha utilizado sus redes sociales para dedicar mensajes de apoyo a Delcy, resaltando su labor en el Ministerio de Relaciones Exteriores y la vicepresidencia.

 Foto: Redes sociales
