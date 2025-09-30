Del terror de It a la animación de Star Wars y más estrenos para octubre 2025

Mr. Scorsese (Apple TV+, 17 de octubre). Cinco episodios dirigidos por Rebecca Miller componen esta serie documental que ahonda en la figura de Martin Scorsese y en su trayectoria, desde sus películas cuando era un estudiante de la Universidad de Nueva York hasta la actualidad. Un "retrato de un hombre a través de la lente de su trabajo" construido a través de su archivo personal y con el testimonio de personalidades como Robert De Niro, Daniel Day-Lewis, Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Mick Jagger, Jodie Foster o Steven Spielberg.