Del rompecorazones al psicópata en pantalla: así ha evolucionado Hugh Grant

Atrás queda su imagen de joven inglés pijo, despistado y rompecorazones, enamorando a las fans por películas como 'Cuatro bodas y un funeral', 'Sentido y sensibilidad', 'Notting Hill' o 'Love Actually' y demostrando su lado comediante en la saga de 'Bridget Jones'.Padre de cinco hijos, ahora presume de canas y arrugas y demuestra que sabe dar miedo en la pantalla, como en el papel de un peligroso psicópata en la reciente 'Heretic'.
Hijo de maestra y oficial del ejército, nació el 9 de septiembre de 1960 en el barrio residencial londinense de Chiswick, el segundo de dos hermanos. Estudió Filología Inglesa y Arte con una beca en Oxford, y en esa época comenzaría su faceta como actor de teatro e incluso fundó con unos amigos un grupo de comedias cómico-satíricas, 'The jockeys of Norfolk'.Pronto le llegarían papeles para series y su debut en el cine a los 22 años, con 'Privilegiado' (1982), dirigido por Michael Hoffman.
Continuaría con 'Maurice' (1987), de James Ivory, basada en la semiautobiográfica novela póstuma de E. M. Forster en la que habla de su homosexualidad. Grant, junto al otro actor protagonista, James Wilby, se alzaría con la Copa Volpi del Festival de Venecia. De los ochenta también son 'Pasiones en Kenia' de Michael Radford o 'Remando al viento' del español Gonzalo Suárez. Durante el rodaje de la segunda, por Madrid o Toledo, conocería a la modelo inglesa Elizabeth Hurley, también actriz en el largometraje y que se convertiría en su primera novia conocida.
El actor de ojos azules y flema británica lograría la fama internacional en la década de los noventa. Son inolvidables títulos como 'Cuatro bodas y un funeral' -llevándose el Globo de oro y el Bafta- , 'Sentido y sensibilidad', 'Lo que queda del día', 'Nueve meses' o 'Notting Hill'. Su carrera ya era imparable y continuaron los éxitos de taquilla en los años 2000 con 'El diario de Bridget Jones' (y sus posteriores secuelas) , 'Love Actually', 'Amor a segunda vista', 'Un niño grande', 'Tú la letra, yo la música' o '¿Qué fue de los Morgan?'. Se acompañaba en la pantalla de actrices de moda como Julia Roberts, Renée Zellweger, Andie MacDowell, Rachel Weitz, Drew Barrimore, Sara Jessica Parker, Sandra Bullock o Meryl Streep.
En 2006 se enfundó, como suele hacer sobre las alfombras rojas, en un elegante esmoquin negro para recibir el César honorífico de manos de la actriz francesa Carole Bouquet.En esa época, el también productor reconocía que su prioridad había sido durante mucho tiempo entretener y que por ello le pagaban mucho dinero, pero que ya pensaba romper con la comedia romántica.
En la madrugada del 27 de junio de 1995, cuando promocionaba la cinta 'Nueve meses', Grant fue detenido en Los Ángeles acusado de conducta lasciva en la vía pública por mantener relaciones sexuales en el interior de su vehículo con una prostituta.Se declararía culpable y sería condenado a una multa de 1.180 dólares y a dos años de libertad condicional, en los que tuvo que seguir un programa de educación sobre los riesgos del sida.
Para la historia quedaría su fotografía de la ficha policial. Ese escándalo, por el que pidió disculpas -"he herido a gente que amo y he avergonzado a la gente con la que trabajo. Por ambas cosas estoy más avergonzado de lo que puedo decir"-, llegó a hacer peligrar su carrera en Estados Unidos y su relación con Elizabeth Hurley, aunque seguirían juntos cinco años más.
Suma otros antecedentes penales, por conducir bebido, por exceso de velocidad e incluso por agredir a un fotógrafo cerca de su casa en Londres y tirarle una lata de judías.También ha llegado a suculentos acuerdos monetarios con la prensa, como en 2024 con The Sun para retirar su demanda por el presunto uso por parte del periódico de escuchas telefónicas ilegales en su móvil o la obtención de sus registros médicos.