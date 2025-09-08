Del rompecorazones al psicópata en pantalla: así ha evolucionado Hugh Grant

El actor de ojos azules y flema británica lograría la fama internacional en la década de los noventa. Son inolvidables títulos como 'Cuatro bodas y un funeral' -llevándose el Globo de oro y el Bafta- , 'Sentido y sensibilidad', 'Lo que queda del día', 'Nueve meses' o 'Notting Hill'. Su carrera ya era imparable y continuaron los éxitos de taquilla en los años 2000 con 'El diario de Bridget Jones' (y sus posteriores secuelas) , 'Love Actually', 'Amor a segunda vista', 'Un niño grande', 'Tú la letra, yo la música' o '¿Qué fue de los Morgan?'. Se acompañaba en la pantalla de actrices de moda como Julia Roberts, Renée Zellweger, Andie MacDowell, Rachel Weitz, Drew Barrimore, Sara Jessica Parker, Sandra Bullock o Meryl Streep.