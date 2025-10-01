De Tom Cruise a Keith Urban: cómo Nicole Kidman ha manejado dos divorcios mediáticos

En entrevistas posteriores, Kidman admitió que se sintió “impulsiva y joven” al casarse con Cruise a los 22 años y que el proceso del divorcio tuvo un impacto profundo en su vida personal y profesional. Tras la separación, la actriz centró su energía en proyectos cinematográficos como Moulin Rouge!, que marcaron un éxito crítico y comercial.