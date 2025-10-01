  1. Inicio
De Tom Cruise a Keith Urban: cómo Nicole Kidman ha manejado dos divorcios mediáticos

Nicole Kidman enfrenta su divorcio de Keith Urban, recordando su separación de Tom Cruise y buscando la custodia principal de sus hijas

  • 01 de octubre de 2025 a las 11:37
Nicole Kidman enfrenta un nuevo capítulo en su vida personal tras su separación de Keith Urban, 19 años después de su mediático divorcio de Tom Cruise.

 Foto: Instagram
La actriz y Urban compartieron casi dos décadas de matrimonio y son padres de dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

 Foto: Instagram
La relación de Kidman con Cruise comenzó en 1989 durante el rodaje de Days of Thunder y culminó con su matrimonio en Navidad de 1990

 Foto: Instagram
Durante su unión adoptaron a Isabella (1992) y Connor (1995).

Foto: Instagram
El divorcio en 2001, citado por diferencias irreconciliables, fue inesperado para la actriz, que según documentos judiciales intentó salvar la relación a través de asesoría matrimonial y otras medidas.

 Foto: Instagram
En entrevistas posteriores, Kidman admitió que se sintió “impulsiva y joven” al casarse con Cruise a los 22 años y que el proceso del divorcio tuvo un impacto profundo en su vida personal y profesional. Tras la separación, la actriz centró su energía en proyectos cinematográficos como Moulin Rouge!, que marcaron un éxito crítico y comercial.

 Foto: Instagram
En paralelo, la ruptura con Keith Urban ha mostrado similitudes. Según fuentes citadas por medios estadounidenses, Kidman trató de salvar su matrimonio, pero la relación “simplemente llegó a su fin”.

 Foto: Instagram
Documentos recientes presentados en Nashville indican que la actriz solicita ser la “madre residencial principal” de sus hijas, mientras que Urban, según reportes, ya mantiene una relación con otra mujer.

 Foto: Instagram
Kidman ha reflexionado públicamente sobre el proceso de divorcio y el impacto en la familia, describiéndolo como “una pequeña muerte” por la disolución de la unidad familiar.

 Foto: Instagram
