De ser despedido a ser parte de la selección de tiktokers: la historia de Chauder Morazán

El nombre de Chauder Morazán ha sido uno de los nombres más sonados durante 2025 y uno de los convocados para el partido de tiktokers entre Honduras y El Salvador. Antes de la fama, tuvo que atravesar momentos difíciles. Más detalles de su salto a la fama a continuación.
José Morazán, un muchacho residente de la colonia El Pedregal en la capital de Honduras, tiene más de 315 mil seguidores en TikTok bajo su personaje Chauder Morazán y sus famosas frases "¿Y vos quién sos?" "¿Ya no sabes, pues?"
En entrevistas en medios y podcasts, Chauder ha explicado que su nombre surgió desde que estaba pequeño, asociado a una caricatura que se transmitía en Cartoon Network. "Chowder".
"Chauder viene desde chiquito, porque yo era bien chiquitito, bien redondito. Entonces, yo jugaba en un equipo de fútbol, entonces me clavaron Chauder", explicó.
Se graduó de bachillerato en Ciencias y Humanidades a sus 17 años. Empezó sus estudios universitarios en Derecho, pero por problemas económicos en su hogar tuvo que dejarlos y dedicarse a trabajar.
Antes de dedicarse a las redes sociales, Chauder laboró en un banco en el área de cobros. Para ese entonces, todavía no subía videos de humor. Con un perfil más discreto, hacía videos sobre el club Motagua y de la selección de Honduras.
Fue en enero de este año que por iniciativa de su amigo Ángel Flores, quien es su colaborador en sus videos, inició el personaje de Chauder Morazán.
Chauder seguía laborando en el banco y en su tiempo libre grababa videos. Sin embargo, Chauder contó que la empresa lo despidió, atribuyendo que fue porque estaba convirtiéndose en un creador de contenido en ascenso.
El día en que Chauder iba a ser despedido, un compañero suyo se lo había revelado. "Fijate que los jefes ahí están hablando de vos, los cuatro supervisores, que vos estás haciendo TikTok y todo. Pero yo le digo que no hay rollo porque no tengo nada que ver con el banco", citó Chauder.
Lo llamaron de la oficina de Recursos Humanos, y en ese momento se convenció de que el despido sería realidad. La encargada le dijo "lastimosamente usted ya no puede estar en el banco". "No me dieron justificación. Yo le pedí justificación", añadió Chauder.
Chauder confesó que ese día fue devastador ya que sentía la presión económica y debía ayudar en el hogar, ya que su padre previamente había sido despedido de una institución pública y su madre era el único sustento.
Chauder relató que lloró cuando su madre le preguntó cómo le fue ese día, y le tuvo que responder que lo despidieron.
"Yo estaba llorando. Me sacaron a caminar unos amigos y yo no quería ir, yo iba por la calle llorando porque no tenía dinero", recordó Chauder. Admitió que en ese momento muchos pensamientos llegaban a su mente, incluyendo la posibilidad de migrar del país ilegalmente.
Chauder habló con Ángel Flores, siendo este uno de sus amigos más cercanos considerándolo como un hermano. Ángel lo convenció en invertir su tiempo en crear contenido para redes sociales. Con los meses, Chauder se fue popularizando y empezó a ganar dinero. "Yo ahí es donde digo, ´Dios es grande´". Nunca me imaginé vivir de las redes sociales", dijo.
Chauder del dinero que genera en plataformas como Facebook, TikTok y otras lo aprovecha para dar víveres, tal como lo hizo en el Día de las Madres. "A mí me nace, a mí siempre me ha nacido ayudar a la gente de escasos recursos, porque yo sé lo que es no tener nada tampoco", declaró.
Ahora Chauder Morazán incluso es solicitado por algunas empresas para que les haga anuncios publicitarios, revelando que gana incluso mucho más del salario que percibía en el banco. "Nunca me di por vencido, pues por eso más que todo lo doy gracias a Dios, porque de la mano de Él yo estoy acá", manifestó.