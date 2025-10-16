¿De qué murió Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS?

En la última hora trascendió la noticia del fallecimiento de Ace Frehley, legendario guitarrista de KISS. El artista, célebre por su personaje del Spaceman, murió en Morristown, Nueva Jersey, a los 74 años.
Su familia confirmó la noticia mediante un comunicado. “Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo con palabras amorosas, pensamientos, oraciones e intenciones pacíficas mientras dejaba este mundo”.
El texto continúa: "Atesoramos todos sus mejores recuerdos, su risa, y celebramos su fuerza y bondad que compartió con los demás. La magnitud de su partida es épica, y más allá de toda comprensión. Reflejando todos sus increíbles logros, la memoria de Ace vivirá por siempre”.
Durante los días previos a su deceso, Frehley había cancelado un concierto en California tras, supuestamente, sufrir un percance en su estudio de grabación, que desencadenó una hemorragia cerebral, según reportó TMZ.
De acuerdo con el mismo medio, el músico fue hospitalizado y conectado a un respirador artificial, sin que su condición mostrara mejoría, razón por la que incluso su familia estaría pensando en desconectarlo hoy por la noche.
Aunque no hubo un pronunciamiento médico oficial, su representante, Lori Lousararian, explicó a Rolling Stone que el deceso estuvo vinculado a ese accidente doméstico.
El músico fue pieza clave en la creación de KISS, agrupación nacida en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss.
Su guitarra definió la identidad sonora del grupo, con himnos como Rock and Roll All Nite, Detroit Rock City y I Was Made for Lovin’ You.
Abandonó la banda en 1982 para emprender su carrera como solista con Frehley’s Comet, pero regresó en 1996 para la reunión mundial de KISS.
Su última salida definitiva ocurrió en 2002, cuando fue reemplazado por Tommy Thayer. Desde entonces, se mantuvo activo en los escenarios con proyectos propios y colaboraciones que mantuvieron viva su impronta musical.