De Oscar a boicot: los escándalos que convirtieron a estas celebridades en las más impopulares

El caso de Amber Heard, aunque muy distinto al de Gascón, tiene con el de esta última la similitud de un ascenso y caída radicales. Y es que Amber Heard pasó de ser un referente del movimiento “#MeToo” a una de las actrices más impopulares de Hollywood. Todo viene, efectivamente, de su historia de amor y odio con Johnny Depp. Después de separarse del actor y acusarle de violencia doméstica, Heard recibió un enorme apoyo en redes sociales al ser leída como víctima. No obstante, tras el juicio mediático en el que el actor la demandaba por difamación, los audios, videos e informaciones que se mostraron durante el proceso cambiaron la percepción que el público tenía de la situación.