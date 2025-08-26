De joven futbolista a tiktoker: el antes y después de "La More"

Saúl Fox Palacios pudo ser futbolista profesional en Estados Unidos, pero los giros de la vida lo hicieron convertirse en "La More", uno de los tiktokers más famosos en Honduras. Conozca este cambio a continuación.
Saúl Fox Palacios tiene sangre futbolista en sus venas, pues es nieto de Eugenio Palacios, el padre de los futbolistas hondureños Wilson, Jerry y Jhonny Palacios. En ese sentido, se creyó que él también podría llegar a ser una figura de renombre en el fútbol catracho.
"La More", originario de Sambo Creek, se fue a vivir a Estados Unidos en 2014, donde se dedicó al estudio y al fútbol.
Ingresó a la academia del club DC United de la MLS, posicionándose como arquero. En su estancia en la academia, conoció a Andy Nájar y al futbolista estadounidense Jozy Altidore, quien luego jugó para clubes como en el Villarreal, Hull City, Sunderland y otros clubes.
Sin embargo, Fox Palacios reconoció que fue indisciplinado con los entrenamientos y en sus clases, lo cual lo orilló a tener que regresar a Honduras.
“Fue un proceso duro la verdad, mi sueño siempre fue jugar y destacar como jugador y se me había dado la oportunidad, imagínate que de 50 jugadores que vinieron a ver a Honduras solo a mí me llevaron y era una oportunidad que Dios me estaba dando en el extranjero", confesó Fox, lamentando las decisiones de su adolescencia que lo alejaron de ser futbolista profesional.
Fue en el año 2020 cuando Fox Palacios, sin planearlo del todo, dio vida a su personaje cómico "La More". El país atravesaba la pandemia de covid-19 y la incertidumbre era latente. "La More" fue a una agencia bancaria en La Ceiba para retirar una remesa de $40 que le envió a su madre, teniendo que esperar desde las 6 de la mañana.
Un reportero local se encontraba grabando la larga fila afuera de la agencia bancaria, mientras muchas personas ya estaban desesperadas para retirar su dinero. No obstante, "La More" resaltaba por su humor a pesar de la díficil situación que se atravesaba, pues consideraba que había que intentar reír.
"Quiero decirle a toda la gente ¡Papi qué tu quiere´! ¡Aquí llegó tu tiburón!", exclamó sorpresivamente Fox ante el reportero, citando parte de la canción "Safaera" de Bad Bunny. Con estos pocos segundos se ganó el carisma de muchos hondureños, por lo que luego dio un salto a redes sociales generando contenido de comedia.
El personaje de "La More" se caracteriza como la interpretación de una mujer, recreando escenas como celos, una mujer enamorada o interesada y su icónica frase "la cosa no es relajo", cuando intenta poner un tono de seriedad al asunto.
"La More" previamente había estudiado cinematografía en Baltimore, Estados Unidos. También se dedicó a hacer videos con sus hermanos.
Otra de las curiosidades sobre "La More" es que antes de hacerse viral, intentó jugar con el CD Vida cuando regresó a Honduras. Pasó la prueba, pero le solicitaban 3,000 lempiras para su inscripción y no pudo pagarlos en ese momento. Intentó incursionar en la Liga Mayor, pero terminó dejando el fútbol aproximadamente en 2018.
En TikTok, "La More" tiene 1.8 millones de seguidores, mientras que en Instagram más de 365,000. También está casado y es padre de un varón.
Además de dedicarse a las redes sociales haciendo reír a las personas, es empresario, teniendo una tienda de ropa llamada "La Marca", una agencia turística llamada "La More Tour" y también un comercio de celulares y aparatos tecnológicos.
"La More" también ha mostrado tener un corazón solidario, pues aprovecha el dinero que genera para ayudar a las personas más necesitadas obsequiando víveres. Un ejemplo de ello fue en las tormentas tropicales Eta y Iota que azotaron gran parte del territorio hondureño en 2020.
De igual forma, ha colaborado con el filántropo de raíces japonesas, Shin Fujiyama. El pasado 23 de mayo, hizo una donación a favor de la educación de la niñez de la comunidad de Corozal.
"La More" volvió a ponerse los guantes de portero para los partidos de las selecciones de tiktokers de Honduras y El Salvador, siendo uno de los rostros más reconocidos y apoyados en los juegos.
Sus ingresos en redes sociales y gestionando sus empresas le han permitido darse una vida con más lujos, llegando a viajar a Estados Unidos y Francia.