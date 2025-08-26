De joven futbolista a tiktoker: el antes y después de "La More"

Fue en el año 2020 cuando Fox Palacios, sin planearlo del todo, dio vida a su personaje cómico "La More". El país atravesaba la pandemia de covid-19 y la incertidumbre era latente. "La More" fue a una agencia bancaria en La Ceiba para retirar una remesa de $40 que le envió a su madre, teniendo que esperar desde las 6 de la mañana.