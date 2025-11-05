De coronas robadas a fraudes: Los 16 escándalos imposibles de olvidar en la historia de Miss Universo

Desde coronas retiradas hasta disputas políticas y acusaciones de discriminación, el concurso más mediático del mundo ha enfrentado momentos que trascendieron la pasarela.
La reina que ocultó su matrimonio (1957). Mary Leona Gage ganó el título de Miss USA en 1957, pero al día siguiente fue despojada de la corona tras descubrirse que estaba casada y tenía dos hijos, algo prohibido entonces por el reglamento del certamen.
2. Bob Barker y su renuncia por los abrigos de piel (1987). El presentador estadounidense Bob Barker abandonó el concurso después de 21 años, al negarse a seguir colaborando mientras la organización premiara a las ganadoras con abrigos de piel natural.
3. Miss Puerto Rico pierde su título por estar embarazada (1994). Brenda Robles fue destituida tras revelarse que estaba embarazada durante su participación en Miss Universo, lo que vulneraba las normas de la época.
4. Donald Trump y el caso Alicia Machado (1996). El empresario y entonces copropietario del certamen, Donald Trump, fue criticado por humillar públicamente a Alicia Machado, Miss Universo 1996, debido a su aumento de peso tras ganar la corona.
5. Tensión política: Miss Líbano se retira (2002). Christina Sawaya, Miss Líbano, decidió no competir en Miss Universo para evitar coincidir con la representante de Israel, en un contexto de creciente tensión diplomática.
6. Acoso con gas pimienta en Puerto Rico (2008). La candidata Ingrid Marie Rivera denunció haber sido víctima de sabotaje cuando su vestido y productos de maquillaje fueron rociados con gas pimienta antes de la gala final.
7. Jenna Talackova y la inclusión trans (2012). La canadiense Jenna Talackova logró cambiar la historia al conseguir que el concurso aceptara a mujeres transgénero, tras una batalla legal que llevó a la organización a modificar sus normas.
8. La ruptura con Donald Trump (2015). NBC y Univision rompieron relaciones con Trump después de sus declaraciones contra los migrantes mexicanos. Ese mismo año, vendió la franquicia Miss Universo a WME/IMG.
9. El error de Steve Harvey (2015). Durante la final, el presentador Steve Harvey anunció por error como ganadora a Miss Colombia, cuando la verdadera vencedora era Miss Filipinas. El incidente se convirtió en uno de los momentos más virales del certamen.
10. Miss Puerto Rico 2016, destituida por evitar las cámaras. Kristhielee Caride fue despojada de su título tras declarar que “no le gustaban las cámaras”, lo que el jurado consideró una falta de compromiso con sus obligaciones públicas.
11. Acusaciones de acoso entre concursantes (2018). Miss USA, Australia y Colombia fueron señaladas por comentarios despectivos hacia sus compañeras de Vietnam y Camboya, lo que generó un debate internacional sobre el racismo y la convivencia dentro del certamen.
12. Miss Perú y el video filtrado (2019). Anyella Grados perdió su corona tras la difusión de un video en el que aparecía en estado de embriaguez. La organización consideró que había dañado la imagen del país y del concurso.
13. Miss Bolivia 2022 y los comentarios ofensivos. María Fernanda Pavisic fue destituida un mes antes de Miss Universo 2023, luego de publicar un video en el que se refería a otras concursantes con términos considerados discriminatorios.
14. El aislamiento de Miss Rusia (2023). Anna Linnikova, representante rusa, afirmó haber sido rechazada por varias candidatas durante la edición 71 del certamen, en medio de la tensión política provocada por la invasión de Ucrania.
15. Miss Panamá 2024: expulsión y retirada de título. En noviembre de 2024, la representante panameña Italy Mora fue expulsada de la edición número 73 del certamen, celebrado en México, por una infracción disciplinaria. Según la organización, Mora abandonó su habitación sin autorización, lo que fue considerado una falta grave.La Organización Señorita Panamá lamentó el incidente en un comunicado en el que expresó su apoyo a la modelo, pero confirmó que se le retiraría el título y la corona, en respeto a los protocolos establecidos con la franquicia internacional.
16. Miss México y Nawat Itsaragrisil. Fátima Bosch, de 25 años, denunciara el martes en los medios su frustración y decepción tras una discusión con el vicepresidente de la región oriental del concurso, quien la llamó tonta y le gritó ¡cállate!, por no postear en sus redes imágenes del país anfitrión.Tras el incidente, la Organización Miss Universo (MUO, en inglés) anunció que su director ejecutivo, Mario Búcaro, viajará a Tailandia para "fortalecer la colaboración con el país anfitrión, MGI y las autoridades pertinentes".