De coronas robadas a fraudes: Los 16 escándalos imposibles de olvidar en la historia de Miss Universo

15. Miss Panamá 2024: expulsión y retirada de título. En noviembre de 2024, la representante panameña Italy Mora fue expulsada de la edición número 73 del certamen, celebrado en México, por una infracción disciplinaria. Según la organización, Mora abandonó su habitación sin autorización, lo que fue considerado una falta grave.La Organización Señorita Panamá lamentó el incidente en un comunicado en el que expresó su apoyo a la modelo, pero confirmó que se le retiraría el título y la corona, en respeto a los protocolos establecidos con la franquicia internacional.