Daddy Yankee envía un saludo a hondureña luego de su presentación en Madrid, ¿qué dijo?

El artista puertorriqueño Daddy Yankee dedicó un mensaje a la hondureña Maura Posadas luego de culminar su reciente presentación en Madrid, donde participó en el espectáculo musical del evento de la NFL. ¿Cuál fue la dedicatoria?
En su saludo, el artista expresó palabras de ánimo y motivación vinculadas a su fe cristiana.
El intérprete puertorriqueño, quien se ha mantenido alejado de los escenarios para enfocarse en su vida espiritual, se encontró con el director de la banda hondureña 504, Joel Velásquez, quien aprovechó esta aparición pública para pedirle un mensaje para su madre.
"Maura Posadas, le extiendo un saludo y sepa que Cristo la ama siempre", empezó el puertorriqueño en su mensaje.
"Jesús es el camino, la verdad y la vida. Manténgase en oración, de parte de su nuevo amigo, Raymond Ayala, Daddy Yankee”, expresó.
Velásquez compartió el saludo en su red social de TikTok. En su publicación señaló que el gesto representó un momento significativo que dedicó a su madre.
"Mi mayor anhelo siempre ha sido honrarte y hoy te dedico este momento ICÓNICO DE MI VIDA. Te amo mamá", declaró Velásquez.
La presentación musical formó parte del descanso del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, disputado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.
El espectáculo estuvo a cargo del productor argentino Bizarrap y Daddy Yankee, junto con la participación de la banda hondureña 504.
Los artistas interpretaron su colaboración “BZRP Music Sessions, Vol. 0/66”, acompañados por efectos visuales, pirotecnia y un ensamble de percusionistas que complementó el ambiente en el estadio
Esta actuación marcó el regreso de Daddy Yankee a un escenario tras casi dos años sin presentaciones en vivo, período en el que el artista ha priorizado su vida religiosa. Su reaparición se desarrolló ante una audiencia internacional que presenció tanto su música como su mensaje personal.