¿Cuántos millones de lempiras vale? Milagro Flores construye su segunda casa

¿Cuántos millones vale? Milagro Flores anunció la construcción de su segunda casa y esto es lo que se sabe de su nuevo proyecto, el cual fue informado a sus seguidores.
"Gracias, mi Dios, por permitirme cumplir un sueño más. Hoy mi corazón se llena de gratitud y alegría construir otra casa", precisó Flores en sus redes.
"Sé que nada de esto sería posible sin tu bendición, tu fuerza y tu guía en cada paso que doy", añadió junto al video de la construcción.
"Gracias por darme la sabiduría para no rendirme, por abrir puertas cuando parecía imposible y por mostrarme que con fe y esfuerzo los sueños sí se hacen realidad", puntualizó la presentadora.
Algunos comentarios en redes precisan que se trata de unos apartamentos que Milagro Flores pondrá a disposición para alquilar.
Flores no brindó más detalles de cuánto está invirtiendo, ni la ubicación de la construcción que serían unos apartamentos para poder alquilar.
"Ni 3 años que construyó la primera y ya otra casa, qué bueno que es inteligente y sabe invertir", fue uno de los comentarios de sus seguidores.
Otra seguidora escribió: "Sigan criticándola, ella está haciendo sus casas y usted no tienen ni dónde vivir, ven eso se llama ser inteligente".
En los últimos días, ha estado en polémica con Supremo porque el tiktoker se encuentra participando en un reality en El Salvador donde ha coqueteado con una integrante.
Milagro Flores ha sostenido que se encuentra "conociendo" a Supremo y aún no son pareja, aparte de mencionar que él no le ha pedido ser su pareja.