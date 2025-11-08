  1. Inicio
¿Cuántos millones de lempiras vale? Milagro Flores construye su segunda casa

Milagro Flores hizo el anuncio en redes sociales y de inmediato recibió muchos comentarios

  • 08 de noviembre de 2025 a las 15:43
1 de 10

¿Cuántos millones vale? Milagro Flores anunció la construcción de su segunda casa y esto es lo que se sabe de su nuevo proyecto, el cual fue informado a sus seguidores.

Foto: Cortesía redes Milagro Flores
2 de 10

"Gracias, mi Dios, por permitirme cumplir un sueño más. Hoy mi corazón se llena de gratitud y alegría construir otra casa", precisó Flores en sus redes.

Foto: Cortesía redes Milagro Flores
3 de 10

"Sé que nada de esto sería posible sin tu bendición, tu fuerza y tu guía en cada paso que doy", añadió junto al video de la construcción.

Foto: Cortesía redes Milagro Flores
4 de 10

"Gracias por darme la sabiduría para no rendirme, por abrir puertas cuando parecía imposible y por mostrarme que con fe y esfuerzo los sueños sí se hacen realidad", puntualizó la presentadora.

Foto: Cortesía redes Milagro Flores
5 de 10

Algunos comentarios en redes precisan que se trata de unos apartamentos que Milagro Flores pondrá a disposición para alquilar.

Foto: Cortesía redes Milagro Flores
6 de 10

Flores no brindó más detalles de cuánto está invirtiendo, ni la ubicación de la construcción que serían unos apartamentos para poder alquilar.

Foto: Cortesía redes Milagro Flores
7 de 10

"Ni 3 años que construyó la primera y ya otra casa, qué bueno que es inteligente y sabe invertir", fue uno de los comentarios de sus seguidores.

Foto: Cortesía redes Milagro Flores
8 de 10

Otra seguidora escribió: "Sigan criticándola, ella está haciendo sus casas y usted no tienen ni dónde vivir, ven eso se llama ser inteligente".

 Foto: Cortesía redes Milagro Flores
9 de 10

En los últimos días, ha estado en polémica con Supremo porque el tiktoker se encuentra participando en un reality en El Salvador donde ha coqueteado con una integrante.

 Fotos: Cortesía Supremo
10 de 10

Milagro Flores ha sostenido que se encuentra "conociendo" a Supremo y aún no son pareja, aparte de mencionar que él no le ha pedido ser su pareja.

Fotos: Cortesía Supremo
