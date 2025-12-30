¿Cuáles fueron las mejores actuaciones en las películas de 2025?

Michael B. Jordan - Sinners: Del director Ryan Coogler ha sido una de las sorpresas cinematográficas del año, así como la sólida interpretación que realiza el actor Michael B. Jordan, que en esta película se anotó con dos personajes, que son los hermanos gemelos Elijah "Smoke" Moore y Elias "Stack" Moore. La cinta encuentra su núcleo emocional en el enfrentamiento final entre los hermanos, donde el perdón y el sacrificio revelan el verdadero corazón de la historia. El trabajo de Jordan ha sido tan sobresaliente que incluso se espera una nominación al Oscar para él, tras su nominación a los Globo de Oro.