¿Cuáles fueron las mejores actuaciones en las películas de 2025?

Michael B. Jordan - Sinners: Del director Ryan Coogler ha sido una de las sorpresas cinematográficas del año, así como la sólida interpretación que realiza el actor Michael B. Jordan, que en esta película se anotó con dos personajes, que son los hermanos gemelos Elijah "Smoke" Moore y Elias "Stack" Moore. La cinta encuentra su núcleo emocional en el enfrentamiento final entre los hermanos, donde el perdón y el sacrificio revelan el verdadero corazón de la historia. El trabajo de Jordan ha sido tan sobresaliente que incluso se espera una nominación al Oscar para él, tras su nominación a los Globo de Oro.
Jessie Buckley - Hamnet: Esta cinta dirigida por Chloé Zhao es un parteaguas en la carrera de la actriz, cuya poderosa actuación como Agnes, marcada por el dolor y la catarsis, podría considerarse una de las más memorables de su trayectoria. La actriz ya está nominada al Globo de Oro, y podría serlo también al Oscar.
Sean Penn y Teyana Taylor - "Una batalla tras otra": Esta cinta es una de las grandes apuestas en la temporada de premios, y los actores forman parte de un elenco impecable. La líder revolucionaria interpretada por Teyana Taylor y el personaje de Sean Penn impulsan el primer acto de la cinta, convirtiéndose en el motor emocional y político de la historia.
Jennifer Lawrence - "Muere, mi amor": Su actuación en la película de Lynne Ramsay destaca por una entrega total y sin restricciones, en la que encarna a una madre primeriza sumida en una locura progresiva. La crítica ha alabado este nuevo trabajo de la actriz, y la temporada de premios podría rendirse de igual manera.
Daniel Day-Lewis - "Anémona": Este es el primer trabajo del actor tras ocho años de un retiro que parecía definitivo. El ganador de tres premios Oscar interpreta aquí a un exsoldado británico, en una actuación intensa y meticulosa que equilibra contención y espontaneidad, dejando claro por qué es uno de los grandes actores de este siglo.
Michael Fassbender y Cate Blanchett - Black Bag: La poderosa dupla de los actores en el thriller de espionaje de Steven Soderbergh, presenta a un matrimonio que se pone a prueba cuando él debe investigar una filtración y ella se convierte en la principal sospechosa. Su química y la tensión entre amor y desconfianza impulsan la historia.
Joel Edgerton - "Sueños de tren": En esta adaptación de la novela de Denis Johnson, Joel Edgerton convierte a Robert Granier, un hombre aparentemente indiferente, en un héroe humano y vulnerable, logrando una actuación desgarradora y esperanzadora.
Amy Madigan - "La hora de la desaparición": La actriz brilla como la tía Gladys, equilibrando lo exagerado y lo espeluznante para crear un villano memorable, carismático y amenazante que domina la película de terror de Zach Cregger. Ya logró una nominación al Globo de Oro a Mejor actriz de reparto.
Jacob Elordi - "Frankenstein": Guillermo del Toro eligió a Jacob Elordi como "la criatura" por la expresividad de sus ojos, y el actor logra transmitir dolor, rabia y vulnerabilidad, mostrando tanto monstruosidad como una cualidad infantil. Fue nominado al Globo de Oro como Mejor actor de reparto.
Lee Byung-hun - "No hay otra opción": En la sátira oscura de Park Chan-wook, Lee Byung-hun destaca como un gerente de empresa papelera que, obligado por circunstancias extremas, pasa de profesional de clase media a sobreviviente despiadado, combinando comedia física y lado oscuro en un papel que revela toda su versatilidad actoral.
Margaret Qualley - "¡Cariño, no!": La actriz sobresale como la detective homosexual Honey O'Donoghue, combinando lo disparatado y lo duro de manera única y convirtiendo su papel en el punto más fuerte del film, que en términos generales ha decepcionado, salvo por Qualley.
Keanu Reeves - Good Fortune: El actor aparece como un ángel condenado a ser humano en esta película de Aziz Ansari, transformando cada frustración y descubrimiento humano en momentos cómicos y encantadores, convirtiéndose en el alma de la película.
Liev Schreiber y Vincent D'Onofrio - "Atrapado robando": En el thriller de Darren Aronofsky, aunque Austin Butler es el protagonista, son los hermanos mafiosos Liev Schreiber y Vincent D’Onofrio quienes se roban la película, convirtiendo a sus villanos en un dúo memorable y lleno de química.