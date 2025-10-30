¿Cristian Castro golpeó a su madre Verónica Castro? El artista se sincera

El cantante mexicano Cristian Castro enfrentó nuevamente los rumores sobre una supuesta agresión hacia su madre, Verónica Castro, tras las declaraciones que Yolanda Andrade realizó meses atrás. En una entrevista reciente, el artista aseguró que la situación se trató de un malentendido. A continuación, los detalles.
“No estaba de acuerdo con mi matrimonio y por eso es que la situación que vivimos juntos, que fue difícil, fue de empujones, estábamos jóvenes y bueno, la verdad que fueron jaloneos, empujones, discusiones, malas palabras, pero nunca, nunca, para nada golpes”, declaró al programa Intrusos.
Castro evitó detallar cuándo ocurrió aquella confrontación ni con cuál de sus esposas coincidió, pero fue enfático en negar cualquier acto de violencia.
“Imagínense ustedes si yo en algún momento voy a perder el control y empezar a golpear, menos a mi madre, nunca en la vida", continuó.
"Tuve varias fricciones con mi vieja y yo la quiero tanto. Mi mamá representa algo muy grande, yo también para ella. Somos como un objeto que es nuestro, o sea, yo soy suyo y ella es mía”, expresó.
El tema volvió a resonar luego de que Andrade afirmara haber conocido de primera mano un supuesto episodio de violencia entre madre e hijo.
“Qué puedes esperar de una persona que le pegó a su mamá, que la agarró a patadas, que yo la llevé al hospital. Que cante muy bonito, mis respetos, muy bonito, qué padre, pero qué esperas”, dijo entonces ante medios.
La conductora aseguró que aquella disputa habría ocurrido cuando mantenía una relación cercana con la actriz. “No estaba presente, hubiera cometido un error muy grande si hubiera estado presente, pero yo la llevé al hospital. Nunca me imaginé vivir una cosa así porque hasta dormida levantaba los brazos”, relató.
Con el paso del tiempo, Andrade aseguró haber dejado atrás aquel episodio. “Si se lo perdonó su mamá, que no se lo perdone yo. No tengo por qué perdonar a nadie, digo, no me compete”, concluyó.
Pese a las versiones encontradas, el cantante de "Por amarte así" insistió en que jamás agrediría a su madre y reafirmó el cariño que ambos mantienen, más allá de los desencuentros familiares.