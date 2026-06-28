Courteney Cox y Johnny McDaid ponen fin a 13 años de amor

Trece años, un compromiso roto y una reconciliación que parecía haber superado toda prueba. Sin embargo, la actriz Courteney Cox, de 62 años, y el músico Johnny McDaid, de 49, han confirmado el fin de su historia de amor, en lo que quienes los conocen describen como una decisión madura, sin heridas abiertas ni reproches.
La noticia la adelantó el diario británico The Daily Mail y fue confirmada hoy por la revista People.
La ruptura, según fuentes cercanas a la pareja, habría ocurrido hacia finales de 2025, aunque los representantes de ambos no emitieron declaraciones oficiales.
La última vez que Cox y McDaid aparecieron en público juntos fue en septiembre de ese año, durante la final masculina del US Open de tenis, en el USTA Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York.
Todo comenzó en 2013, cuando el cantante y compositor norirlandés, integrante de Snow Patrol y coautor de varios de los mayores éxitos de Ed Sheeran — entre ellos Shape of You, Photograph y Galway Girl —, fue llevado a una fiesta en la casa de Cox en Los Ángeles.
Fue el propio Sheeran quien los presentó. La actriz, conocida mundialmente por interpretar a Monica Geller en Friends, recordó aquel momento con nitidez durante una entrevista en The Howard Stern Show en 2022.
"Recuerdo haber visto a Johnny y pensar: 'Oh, vaya, es intenso, tiene esos ojos'", confesó. "Y estaba tocando el piano, y entonces pensé: 'Oh, es realmente, realmente guapo'".
Esa noche no intercambiaron números, pero Cox le expresó su interés a su amiga Isla Fisher, quien a su vez lo transmitió a su entonces esposo, Sacha Baron Cohen, y el resto se fue encadenando solo.
La relación avanzó con una velocidad que sorprendió a propios y extraños. Apenas nueve meses después de comenzar a salir, la pareja anunció su compromiso. Cox compartió la noticia en Twitter con una selfie y el anuncio escueto pero eufórico: "¡Estoy comprometida con él!" Parecía el inicio de un final feliz. Pero en el otoño de 2015, el compromiso se disolvió de una manera que la propia actriz tardaría años en procesar públicamente.
Fue en abril de 2024, durante el pódcast Minnie Questions conducido por Minnie Driver, cuando Cox reveló cómo ocurrió aquella primera ruptura. "Tres años después de estar juntos, terminamos, y fue muy intenso. Rompimos en terapia. No lo vi venir, no sé si debí haberlo visto", dijo.
Durante años sostuvieron una relación transatlántica, dividiendo su tiempo entre Estados Unidos y el Reino Unido.
Ahora, sin embargo, ese capítulo parece cerrarse definitivamente. Una fuente cercana a la pareja declaró a The Mail on Sunday que "Johnny habla de Courteney con una estima enorme. Tuvieron una relación muy profunda y se llevan de manera extraordinariamente amistosa. Son muy buenos amigos y se quieren mucho. No fue una ruptura fea. Simplemente llegaron a un punto en el que llevaban vidas distintas".