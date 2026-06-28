Courteney Cox y Johnny McDaid ponen fin a 13 años de amor

La relación avanzó con una velocidad que sorprendió a propios y extraños. Apenas nueve meses después de comenzar a salir, la pareja anunció su compromiso. Cox compartió la noticia en Twitter con una selfie y el anuncio escueto pero eufórico: "¡Estoy comprometida con él!" Parecía el inicio de un final feliz. Pero en el otoño de 2015, el compromiso se disolvió de una manera que la propia actriz tardaría años en procesar públicamente.