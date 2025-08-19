Corina García sigue brillando: será la encargada de encender las redes en el partido de tiktokers

Corina García, la talentosa joven que a través de videos en los que solo se escuchaba su voz y en ocasiones su sonrisa y que con ello se ganó el cariño de muchos detrás de las pantallas de TV, continúa destacando pese a su salida del canal donde laboraba. ¿Cuál es el nuevo reto en puerta?
Con emoción y humildad, Corina agradeció públicamente que hayan confiado en su trabajo y, con mucha actitud, aceptó ser la encargada de transmitir todo el contenido digital del partido de tiktokers entre los creadores de contenido de Honduras y El Salvador.
"Muchas gracias, Supremo, por confiar en mi trabajo. Un súper team con el que trabajamos muy bien", publicó en sus redes sociales al anunciar que formaría parte del equipo detrás del reto de los tiktokers catrachos.
El partido de los tiktokers hondureños y salvadoreños es un evento muy esperado. La talentosa joven será la encargada de transmitir todo lo que acontezca. Supremo, uno de los creadores de contenido al mando y capitán de la selección de esa selección, la invitó a sumarse a ellos.
Corina viajó hasta El Salvador para el primer encuentro entre los tiktokers hondureños y salvadoreños. Ahora, este próximo viernes, volverá a tener la responsabilidad y el honor de manejar todo el contenido que se genere ese día.
Corina sigue abriéndose puertas en su carrera gracias a su habilidad para crear contenido de tendencia que se posiciona rápidamente en redes sociales.
Una de sus mayores cualidades es precisamente saber posicionar contenido en plataformas digitales; tiene ese olfato especial para detectar tendencias y encender las redes sociales.
El partido de tiktokers promete reunir a reconocidos creadores de contenido como Supremo, La More, Shin Fujiyama, Caracolito, entre otros. Y con Corina grabando cada momento, todo apunta a que será algo épico.
Corina García ha destacado por su carisma y la facilidad que tiene para interactuar con las personas, logrando cautivar y encender las redes. La joven debutó en un canal de televisión donde fue muy querida, pero tras su renuncia asegura que ahora está logrando cosas que nunca antes pensó que haría.
Además, Corina está apostando a un nuevo proyecto junto a tres jóvenes más: Alisson Mejía, Malena Maradiaga y Abigail Medrano. "No es por ChisME" es como se titula su nuevo pódcast.