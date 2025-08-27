El impresionante costo del jardín que selló el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce eligieron un escenario de fantasía para sellar su compromiso, revelado el 26 de agosto con una publicación conjunta en Instagram. En las imágenes, ambos de 35 años, aparecen en un jardín transformado en un paisaje onírico que evocaba las referencias poéticas de la obra de la cantante. ¿A cuánto asciende su valor?