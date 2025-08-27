El impresionante costo del jardín que selló el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce eligieron un escenario de fantasía para sellar su compromiso, revelado el 26 de agosto con una publicación conjunta en Instagram. En las imágenes, ambos de 35 años, aparecen en un jardín transformado en un paisaje onírico que evocaba las referencias poéticas de la obra de la cantante. ¿A cuánto asciende su valor?
El entorno, con rosas, anémonas y un arboreto cubierto de vegetación, fue ideado como una extensión simbólica de la narrativa de Swift.
La escena incluyó también hortensias, lirios y velas, en un diseño concebido para transmitir complicidad y romanticismo.
Detrás de la puesta en escena hubo una inversión considerable.
La florista Ashley Greer explicó a People que la magnitud del proyecto, con más de 2,000 flores y 362 kilos de vegetación, pudo alcanzar los 38 mil dólares.
El presupuesto contempló desde la estructura principal hasta las jardineras y el suelo cubierto con peonías, helechos y piedras naturales.
“Se utilizaron unos 362 kilos de vegetación y más de 2,000 flores, entre ellas alrededor de 1,200 rosas y un millar adicional de otras especies”, detalló Greer.
Cada planta fue elegida por su carga simbólica: rosas como emblema del amor, hortensias como sinónimo de sofisticación y lirios para añadir misterio.
La pareja acompañó las fotografías con la leyenda: “Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, una frase que reforzó el tono de complicidad.
El lugar elegido para el romántico momento fue el jardín de la casa del jugador en Lee’s Summit, Misuri, decorado en tonos blancos, rosados y rojos.