Cómo Snoop Dogg salvó a Tommy Hilfiger sin cobrar un centavo

Su nombre no solo define una marca global, sino una forma de entender la moda ligada a la música, al deporte y a la cultura popular que ha sabido perdurar en el tiempo sin perder su propia esencia.
Nacido en Elmira, una pequeña ciudad del estado de Nueva York, Tommy Hilfiger creció en una familia numerosa en la que el esfuerzo y la iniciativa marcaron su carácter. No estudió moda de manera académica, pero desde muy joven mostró interés por la ropa y la cultura juvenil.Con apenas 18 años abrió su primera tienda, People’s Place, en la que vendía prendas inspiradas en la música y en el estilo de la calle. Aquella experiencia terminó en bancarrota, pero marcó el inicio de su aprendizaje empresarial y creativo.
“Desde el principio quise diseñar ropa que reflejara lo que veía en la calle y en la música”, ha señalado el diseñador en distintas entrevistas. Esa conexión con la cultura popular se convirtió en el eje de su carrera. Tras el cierre de su primera aventura empresarial, se trasladó a Nueva York, donde comenzó a trabajar hasta lanzar su propia marca en 1985.Su estética, basada en polos, camisas de rayas, blazers y prendas de inspiración náutica, definió lo que se conocería como el estilo ‘preppy’ moderno. “Me gusta tomar lo clásico americano y darle un giro”, ha afirmado Hilfiger varias veces. Esa fórmula, aparentemente sencilla, le permitió construir una identidad reconocible.
Uno de los momentos clave de su trayectoria llegó en la década de 1990, cuando su marca se vinculó de manera directa con la escena musical, especialmente con el hip hop. Artistas como Snoop Dogg, Aaliyah o Tupac Shakur comenzaron a vestir sus prendas, dotándolas de un nuevo significado cultural. Aquella alianza con la música urbana situó a la firma en el centro de la conversación global.
“Cuando los músicos empezaron a llevar nuestra ropa, se creó una conexión auténtica con la cultura”, recordaría el diseñador años después. La imagen de Snoop Dogg luciendo una sudadera de la marca en un programa de televisión se convirtió en un icono de la década y disparó la popularidad de la firma entre el público joven. Esta relación con la música no fue casual. Hilfiger siempre entendió la moda como un reflejo del momento cultural. Por ello, a lo largo de su carrera ha colaborado con artistas y ha incorporado referencias musicales en sus desfiles y campañas. Esa capacidad de diálogo con otras disciplinas ha sido una de las claves de su vigencia.
La marca también encontró en el deporte otro de sus pilares. Patrocinios en el mundo del automovilismo y colaboraciones con figuras del tenis o el golf contribuyeron a consolidar una imagen ligada al dinamismo y al estilo de vida activo. Esta combinación de moda, música y deporte reforzó su posicionamiento global. En el plano empresarial, la firma ha experimentado diversas etapas, desde su expansión internacional en los años noventa hasta su venta y posterior integración en el grupo PVH, uno de los gigantes del sector. Este proceso permitió reforzar su presencia en mercados como Europa y Asia, y adaptarse a los nuevos hábitos de consumo
A lo largo de las décadas, ha sabido reinventarse sin perder su esencia. En los últimos años, ha apostado por desfiles espectáculo y colaboraciones con celebridades como Gigi Hadid o Zendaya, que han acercado la marca a nuevas generaciones. Estas iniciativas han mantenido vigente su discurso estético. “Siempre intento evolucionar con los tiempos sin perder lo que somos”, ha señalado el diseñador en una entrevista con Vogue. Esa capacidad de adaptación ha sido determinante para sostener la relevancia de la firma en un mercado altamente competitivo.
Entre los datos curiosos de su trayectoria figura su temprana pasión por la música rock, su afición por coleccionar guitarras y su interés por la filantropía. A través de la Fundación Tommy Hilfiger, el diseñador ha impulsado proyectos relacionados con la educación y la inclusión social. Su legado en la moda va más allá de las prendas. Hilfiger ha contribuido a democratizar el estilo estadounidense, acercándolo a un público amplio sin renunciar a una identidad clara. Su trabajo ha influido en generaciones de diseñadores que han encontrado en su propuesta un modelo de equilibrio entre tradición e innovación.
En el imaginario colectivo, el nombre de Tommy Hilfiger se asocia a una bandera de colores rojo, blanco y azul que ha trascendido la moda para convertirse en un símbolo cultural. Ese logotipo, inspirado en señales náuticas, resume su universo creativo: clásico, reconocible y profundamente ligado a la identidad americana.
En su cumpleaños, el diseñador celebra más de cuatro décadas de trayectoria en las que ha sabido interpretar los cambios sociales y estéticos de cada época. Su historia es la de un creador que entendió la moda como un lenguaje abierto, en diálogo constante con la cultura.
“Quería crear algo que fuera atemporal y que la gente pudiera hacer suyo”, ha dicho en más de una ocasión. Esa aspiración resume la esencia de su trabajo: una moda que, más allá de tendencias pasajeras, se integra en la vida cotidiana y se convierte en parte de la identidad de quienes la llevan.
Con una marca consolidada y un legado influyente, Tommy Hilfiger sigue siendo, a sus 75 años, uno de los grandes nombres de la moda internacional, capaz de conectar pasado y presente en un mismo discurso estético. Su historia confirma que el estilo, cuando se construye desde la autenticidad, puede trascender generaciones.