Cómo Snoop Dogg salvó a Tommy Hilfiger sin cobrar un centavo

“Cuando los músicos empezaron a llevar nuestra ropa, se creó una conexión auténtica con la cultura”, recordaría el diseñador años después. La imagen de Snoop Dogg luciendo una sudadera de la marca en un programa de televisión se convirtió en un icono de la década y disparó la popularidad de la firma entre el público joven. Esta relación con la música no fue casual. Hilfiger siempre entendió la moda como un reflejo del momento cultural. Por ello, a lo largo de su carrera ha colaborado con artistas y ha incorporado referencias musicales en sus desfiles y campañas. Esa capacidad de diálogo con otras disciplinas ha sido una de las claves de su vigencia.