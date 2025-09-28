  1. Inicio
Coke Studio Music Fest en Tegucigalpa: las mejores imágenes del concierto

Mientras Lenny Tavárez impuso su flow y sensualidad, el sello de la "vieja escuela" del reguetón lo validó De La Guetto en un concierto con ritmos caribeños junto a Beéle

  • 28 de septiembre de 2025 a las 14:47
Lenny Tavárez encendió el Coke Studio Music Fest 2025 con una dosis intensa de reguetón moderno.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
El puertorriqueño abrió la noche con "Hola" y "En tu cuerpo", desatando los primeros gritos del público.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
"¿Dónde están mis bellaquitas?", preguntó Lenny antes de soltar una versión explosiva de "Bellaquita".

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Conectado con el público desde el primer minuto, Tavárez agradeció la energía de los hondureños en lo que fue su debut nacional.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
La mezcla de trap y reguetón se hizo presente de principio a fin en su participación.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Éxitos como "Quítenme el teléfono", "Se le ve" y "Medallo" marcaron la parte más intensa de su show.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
El público respondió con euforia a cada tema de Lenny, en un set cargado de flow, sensualidad y conexión.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Tavárez dejó claro por qué es uno de los nuevos referentes del género urbano.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Una fan fue la afortunada que subió al escenario para recibir un performance especial de "Toda".

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
La vieja escuela del reguetón dijo presente con De La Ghetto en un set lleno de nostalgia y fuerza.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
"Llegamos a la disco", "Ahí, ahí, ahí" y "Aparentemente" pusieron a cantar a todo el estadio.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Con carisma y energía, De La Ghetto revivió los mejores años del reguetón clásico.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Canciones como "Dices" y "Tú te imaginas" conectaron con todas las generaciones presentes.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
El público coreó cada rima de "Somos de calle" y "Fronteamos porque podemos".

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
"La ocasión" y "Caile" cerraron un bloque cargado de recuerdos, ritmo y autenticidad urbana.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Su regreso a Honduras fue recibido con ovaciones, nostalgia y mucha emoción. Incluso un joven fan pudo acompañarlo en un momento sobre el escenario.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
De La Ghetto no quería bajarse del escenario: “Perdón por tener que irme”, dijo entre aplausos.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Fue una actuación sólida que reafirma su legado como ícono del reguetón.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
El colombiano Beéle trajo una fusión de ritmos afrocaribeños que refrescaron la noche.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Dancehall, afrobeat y champeta se mezclaron en un set colorido y enérgico.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
"Quédate" encendió los corazones con su mensaje de amor incondicional.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
"Venimos con el corazón para ustedes", dijo Beéle, en una presentación cargada de emociones.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Temas como "Hiekka", "Borondo" y "Dámelo otra vez" fueron coreados con entusiasmo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Beéle logró que el público bailara y cantara junto a él a pesar de la lluvia y el cansancio.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
"Si te pillara" fue el broche de oro para cerrar una noche llena de sabor tropical.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Una velada llena de perreo, nostalgia, flow y emociones que unió a tres generaciones del género.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Miles de fanáticos se dieron cita en el Estadio “Chochi” Sosa para vivir una noche inolvidable.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
Ni la lluvia ni el tráfico detuvieron la fiesta del Coke Studio Music Fest 2025, que demostró por qué Tegucigalpa es una capital del ritmo.

 Foto: Emilio Flores/ EL HERALDO.
