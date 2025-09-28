Coke Studio Music Fest en Tegucigalpa: las mejores imágenes del concierto

Lenny Tavárez encendió el Coke Studio Music Fest 2025 con una dosis intensa de reguetón moderno.
El puertorriqueño abrió la noche con "Hola" y "En tu cuerpo", desatando los primeros gritos del público.
"¿Dónde están mis bellaquitas?", preguntó Lenny antes de soltar una versión explosiva de "Bellaquita".
Conectado con el público desde el primer minuto, Tavárez agradeció la energía de los hondureños en lo que fue su debut nacional.
La mezcla de trap y reguetón se hizo presente de principio a fin en su participación.
Éxitos como "Quítenme el teléfono", "Se le ve" y "Medallo" marcaron la parte más intensa de su show.
El público respondió con euforia a cada tema de Lenny, en un set cargado de flow, sensualidad y conexión.
Tavárez dejó claro por qué es uno de los nuevos referentes del género urbano.
Una fan fue la afortunada que subió al escenario para recibir un performance especial de "Toda".
La vieja escuela del reguetón dijo presente con De La Ghetto en un set lleno de nostalgia y fuerza.
"Llegamos a la disco", "Ahí, ahí, ahí" y "Aparentemente" pusieron a cantar a todo el estadio.
Con carisma y energía, De La Ghetto revivió los mejores años del reguetón clásico.
Canciones como "Dices" y "Tú te imaginas" conectaron con todas las generaciones presentes.
El público coreó cada rima de "Somos de calle" y "Fronteamos porque podemos".
"La ocasión" y "Caile" cerraron un bloque cargado de recuerdos, ritmo y autenticidad urbana.
Su regreso a Honduras fue recibido con ovaciones, nostalgia y mucha emoción. Incluso un joven fan pudo acompañarlo en un momento sobre el escenario.
De La Ghetto no quería bajarse del escenario: “Perdón por tener que irme”, dijo entre aplausos.
Fue una actuación sólida que reafirma su legado como ícono del reguetón.
El colombiano Beéle trajo una fusión de ritmos afrocaribeños que refrescaron la noche.
Dancehall, afrobeat y champeta se mezclaron en un set colorido y enérgico.
"Quédate" encendió los corazones con su mensaje de amor incondicional.
"Venimos con el corazón para ustedes", dijo Beéle, en una presentación cargada de emociones.
Temas como "Hiekka", "Borondo" y "Dámelo otra vez" fueron coreados con entusiasmo.
Beéle logró que el público bailara y cantara junto a él a pesar de la lluvia y el cansancio.
"Si te pillara" fue el broche de oro para cerrar una noche llena de sabor tropical.
Una velada llena de perreo, nostalgia, flow y emociones que unió a tres generaciones del género.
Miles de fanáticos se dieron cita en el Estadio “Chochi” Sosa para vivir una noche inolvidable.
Ni la lluvia ni el tráfico detuvieron la fiesta del Coke Studio Music Fest 2025, que demostró por qué Tegucigalpa es una capital del ritmo.