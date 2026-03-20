¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer

El mundo amaneció el viernes 20 de marzo con la noticia de la muerte de Chuck Norris, el hombre que durante décadas encarnó la resistencia física y la fortaleza indestructible, y que el pasado jueves 19 partió de este mundo, rodeado de su familia, en Hawái.
La familia del actor y maestro de artes marciales emitió un comunicado a través de sus redes sociales oficiales confirmando que el fallecimiento ocurrió la mañana de ayer, tras una emergencia médica que lo llevó a ser hospitalizado ese mismo día.
"Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que falleció en paz", indicó el texto.
Lo que resulta difícil ignorar es lo que Norris dejó escrito apenas nueve días antes, el 10 de marzo, en el que sería su último mensaje público.
Ese día, en su cumpleaños número 86, publicó un video entrenando a puño limpio con un sparring bajo el sol de Hawái, en el que se le veía sonriente mientras se movía con agilidad.
En la publicación compartió palabras de gratitud hacia sus seguidores, subrayó lo agradecido que se sentía por gozar de buena salud y por poder seguir haciendo lo que amaba.
"No envejezco. Subo de nivel", inició aquel mensaje.
"¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí", continuó.
"Dios los bendiga", firmó. Solo él podía despedirse así.
Un día antes de su hospitalización, una fuente cercana había señalado a TMZ que Norris estaba de buen ánimo y hasta haciendo chistes.
La muerte tomó por sorpresa a fanáticos, colegas y a toda una industria que lo consideraba poco menos que indestructible.
Su familia lo describió en el comunicado con palabras que resumen lo que fue más allá de las pantallas: "Para el mundo fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano extraordinario y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amó".