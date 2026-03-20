¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer

Su familia lo describió en el comunicado con palabras que resumen lo que fue más allá de las pantallas: "Para el mundo fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano extraordinario y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amó".