  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer

Nueve días antes de morir en Hawái, Chuck Norris dejó un mensaje que hoy cobra otro significado. Así se despidió de sus fanáticos

  • Actualizado: 20 de marzo de 2026 a las 10:32
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
1 de 12

El mundo amaneció el viernes 20 de marzo con la noticia de la muerte de Chuck Norris, el hombre que durante décadas encarnó la resistencia física y la fortaleza indestructible, y que el pasado jueves 19 partió de este mundo, rodeado de su familia, en Hawái.

 Foto: Instagram | @chucknorris
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
2 de 12

La familia del actor y maestro de artes marciales emitió un comunicado a través de sus redes sociales oficiales confirmando que el fallecimiento ocurrió la mañana de ayer, tras una emergencia médica que lo llevó a ser hospitalizado ese mismo día.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
3 de 12

"Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que falleció en paz", indicó el texto.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
4 de 12

Lo que resulta difícil ignorar es lo que Norris dejó escrito apenas nueve días antes, el 10 de marzo, en el que sería su último mensaje público.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
5 de 12

Ese día, en su cumpleaños número 86, publicó un video entrenando a puño limpio con un sparring bajo el sol de Hawái, en el que se le veía sonriente mientras se movía con agilidad.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
6 de 12

En la publicación compartió palabras de gratitud hacia sus seguidores, subrayó lo agradecido que se sentía por gozar de buena salud y por poder seguir haciendo lo que amaba.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
7 de 12

"No envejezco. Subo de nivel", inició aquel mensaje.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
8 de 12

"¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona. Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado muchísimo para mí", continuó.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
9 de 12

"Dios los bendiga", firmó. Solo él podía despedirse así.

 Foto: Shutterstock
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
10 de 12

Un día antes de su hospitalización, una fuente cercana había señalado a TMZ que Norris estaba de buen ánimo y hasta haciendo chistes.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
11 de 12

La muerte tomó por sorpresa a fanáticos, colegas y a toda una industria que lo consideraba poco menos que indestructible.

 Foto: Cortesía redes sociales
¿Presintió su muerte? El último mensaje de Chuck Norris antes de fallecer
12 de 12

Su familia lo describió en el comunicado con palabras que resumen lo que fue más allá de las pantallas: "Para el mundo fue un artista marcial, un actor y un símbolo de fortaleza. Para nosotros fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano extraordinario y el corazón de nuestra familia. Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amó".

 Foto: Cortesía redes sociales
Cargar más fotos