El millonario patrimonio de Chuck Norris: Su fortuna antes de morir

La familia de Chuck Norris confirmó su muerte en las primeras horas del viernes 20 de marzo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales. "Con profunda tristeza, nuestra familia anuncia el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad sobre las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que falleció en paz", se leía en el mensaje.