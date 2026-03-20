El millonario patrimonio de Chuck Norris: Su fortuna antes de morir

La familia de Chuck Norris confirmó su muerte en las primeras horas del viernes 20 de marzo a través de un comunicado publicado en sus redes sociales oficiales. "Con profunda tristeza, nuestra familia anuncia el repentino fallecimiento de nuestro amado Chuck Norris ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad sobre las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que falleció en paz", se leía en el mensaje.
La muerte habría llegado de forma inesperada. Apenas el miércoles 18 de marzo, Norris había completado su rutina de entrenamiento en la isla de Kauai, donde residía desde hacía años. Quienes estuvieron cerca de él aseguran que se encontraba de buen humor y con energía.
Diez días antes había publicado en Instagram un video suyo en sesión de boxeo con un sparring, acompañado de la leyenda "No envejezco, subo de nivel". Era su cumpleaños número 86.
Carlos Ray Norris nació en Ryan, Oklahoma, hijo de padres de ascendencia irlandesa y cherokee. Tras el divorcio de sus progenitores, la familia se trasladó primero a Prairie Village, en Kansas, y luego a Torrance, California.
La infancia no fue sencilla: el alcoholismo paterno marcó esos años tempranos, y la estabilidad tardó en llegar. Fue el ejército el que terminaría cambiando su rumbo.
Alistado en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Norris fue destinado a Corea, donde descubrió las artes marciales y comenzó a entrenar.
De regreso en California en 1962, canalizó esa pasión en un proyecto propio. Fundó su propio estilo marcial de base coreana, conocido como Chun Kuk Do, y la United Fighting Arts Federation, organización que ha otorgado más de 3,300 cinturones negros del sistema Chuck Norris en todo el mundo. Black Belt magazine lo incluyó en su salón de la fama con el grado máximo, el décimo dan.
Ese mismo espíritu emprendedor, aplicado durante décadas a escuelas, producciones y acuerdos comerciales, fue construyendo un patrimonio que al momento de su muerte se estimaba en 70 millones de dólares.
El salto a la pantalla grande tuvo un punto de partida preciso. Su primer papel memorable fue el de antagonista de Bruce Lee en la película de 1972 The Way of the Dragon, donde interpretó al formidable rival que el maestro del kung fu enfrenta en el Coliseo romano.
Fue Steve McQueen, uno de sus alumnos de artes marciales, quien lo animó a tomar clases de actuación. Norris siguió el consejo y pronto consiguió el papel protagónico en Breaker! Breaker!, rodada en apenas once días. La película fue rentable, y desde entonces Hollywood empezó a llamar a su puerta con presupuestos cada vez mayores.
Durante los años ochenta, Norris construyó su figura de héroe de acción a través de títulos como The Delta Force, Code of Silence y la trilogía de Missing in Action. Con la llegada de los noventa y el declive de ese género en el cine, encontró una segunda vida en la televisión.
Walker, Texas Ranger, que se transmitió desde 1993 hasta 2001, le ganó una nueva generación de seguidores. Nueve temporadas, más de 200 episodios y una película para televisión consolidaron una franquicia que todavía encuentra audiencias décadas después.