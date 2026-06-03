Choupette, la gata de Karl Lagerfeld, aún no recibe su millonaria herencia

"Solo tengo un gran amor: mi gata, Choupette", decía el diseñador Karl Lagerfeld, sobre su gata de raza birmana que fue su gran compañera.
Choupette era tan importante para él, que antes de su muerte en 2019, Lagerfeld aseguró en varias entrevistas que había previsto garantizar el futuro económico de su mascota.
Aunque se habló de una fortuna de más de un millón de euros para Choupette, la gata, tras la muerte del diseñador, pasó a vivir con Françoise Caçotte, quien fue ama de llaves del creativo.
Fue voluntad del diseñador delegar el cuidado de su gata a su ama de llaves, quien ha respetado ese deseo y ha procurado que no le falte nada.
El motivo por el que Choupette no ha recibido la herencia que le dejó Lagerfeld, radica en que la legislación francesa impide que un animal sea titular directo de bienes o cuentas bancarias.
No obstante, sí se garantiza el bienestar del animal tras la muerte de su dueño. El diseñador habría previsto eso y le legó a su ama de llaves a Choupette, una casa y una pensión que le garantiza su sostén.
No obstante, esa voluntad para Choupette sigue en el aire, puesto que en 2025 el testamento fue finalmente formalizado y no se estableció el futuro económico de la gata.
La razón sería una impugnación judicial que podría alterar el reparto de los bienes del diseñador y prolongar aún más la incertidumbre.
Es así que la herencia de Lagerfeld, valorada en cientos de millones de euros, sigue envuelta en procesos legales y disputas.
Mientras tanto, Françoise Caçotte mantiene la esperanza de que la situación se aclare y se resuelva algún día.