Sobrino de Ramón Valdés sobre Florinda Meza: “tiene la lengua muy larga”

"Mira señora yo no tengo nada en contra de usted, pero usted se ha ganado lo que la gente dice de usted. Hablar de Don Ramón, cuando Don Ramón es un ser humano fuera de serie, tan querido y tan amado por todos nosotros, no se merece que hable de un ser que todos queremos... Hay que aprender a guardar silencio y a callarse la boca ante un gran actor. Y para Quico, mis respetos, para todos los que participaron en ese programa. Señora no eche a perder 'El Chavo del 8'”, concluyó.