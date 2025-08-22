Sobrino de Ramón Valdés sobre Florinda Meza: “tiene la lengua muy larga”

Las palabras de Florinda Meza sobre antiguos compañeros de "El Chavo del 8" no pasaron inadvertidas para Marcos Valdés, sobrino del recordado Ramón Valdés, quien decidió responder a toda la ola mediática que rodeó a Meza tras el estreno de "Sin querer queriendo", la bioserie del comediante mexicano, producida por HBO.
En un encuentro con la prensa, el también medio hermano de Cristian Castro cuestionó los señalamientos que Meza hizo en el pasado sobre su tío, entre ellos la afirmación de que consumía drogas.
“Mira rápidamente digo, creo que el respeto es la clave de todo, el hecho que te expreses de un compañero que te dio tanto en la vida, que forma parte de algo tan importante como mi tío, o como Quico (...) no puedes hablar mal de los compañeros y no puedes hablar así de alguien tan querido por todos”, expresó.
Más adelante, Valdés aludió al carácter de la actriz que interpretó a Doña Florinda y sugirió que debe moderarse.
“Creo que Florinda debería de tener (cuidado), creo que la lengua que tiene, que es muy larga, y hablar un poquito menos. Y reservarse, guardar la memoria de uno de los mejores escritores y actores en la historia que es Roberto Gómez Bolaños”.
"Y además, no hablar de su familia, que eso es lo más grave, hablar de la familia. Creo que le ha ido bien a Florinda en su vida, creo que es una gran actriz, créemelo", continuó diciendo.
El sobrino de Don Ramón insistió en que la viuda de Chespirito debería mostrar discreción para proteger el legado del creador del programa.
“Mira yo creo que lo que debe hacer... yo le suplicaría que guardara un poquito de recato. Por la memoria de su ex esposo. Porque Chespirito dejó una hueva imborrable con ‘El Chavo del 8′, con ‘El Chapulín Colorado’, con todos los personajes que hizo, yo guardaría un poco de recato. Y el hecho de hablar como se expresó con Adela Micha de Quico, digo, no se vale. No se vale hablar de esa manera de nadie”, puntualizó.
Al ser consultado sobre si consideraba excesivas las críticas que el público ha dirigido contra Meza, el actor respondió: “No, le falta todavía. No, no, no, bueno, yo creo que ella se lo ha ganado".
"Mira señora yo no tengo nada en contra de usted, pero usted se ha ganado lo que la gente dice de usted. Hablar de Don Ramón, cuando Don Ramón es un ser humano fuera de serie, tan querido y tan amado por todos nosotros, no se merece que hable de un ser que todos queremos... Hay que aprender a guardar silencio y a callarse la boca ante un gran actor. Y para Quico, mis respetos, para todos los que participaron en ese programa. Señora no eche a perder 'El Chavo del 8'”, concluyó.