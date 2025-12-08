¿Cher estaría planeando casarse con su novio 40 años menor que ella? Esto se sabe

La vida sentimental de Cher apuntaría a movimientos importantes en su relación con Alexander Edwards. La artista, con una trayectoria marcada por decisiones firmes, mantiene un vínculo estable con el productor musical desde hace más de dos años, razón por la que ya sonarían campanas de boda. ¿Qué se sabe al respecto?
La información de una supuesta boda procede de The Mirror, que atribuye a una fuente cercana la afirmación de que la cantante habría contemplado este paso significativo antes de cumplir 80 años, el próximo mayo.
El informante aseguró que el vínculo entre la intérprete y Edwards atraviesa un momento pleno. La fuente expresó: “A Cher no le importa en absoluto la diferencia de edad y ambos están listos para comprometerse el uno con el otro”.
El mismo testimonio añadió que la celebración de las ocho décadas de la artista representaría para ella el instante oportuno para formalizar la relación.
Sin embargo, Page Six publicó la postura del equipo de la cantante y negó que existan preparativos en marcha. Con esta aclaración, el entorno de la artista busca neutralizar los rumores que surgieron en los últimos días.
Cher y Edwards comenzaron a frecuentarse en noviembre de 2022 y pronto se dejaron ver en recorridos por Los Ángeles.
Poco después, la estrella compartió en sus redes la primera imagen juntos, lo que confirmó el vínculo.
Desde entonces han aparecido en distintos actos públicos, incluido su debut como pareja en una alfombra roja durante el desfile de Versace en marzo de 2023.
La intérprete ha afrontado en reiteradas ocasiones preguntas acerca de la brecha de cuarenta años entre ellos.
En una conversación con Gayle King respondió: “Da igual. Ellos no viven mi vida. Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, pero lo pasamos genial”.
La artista comentó también que Edwards tiene una percepción particular sobre el paso del tiempo y recordó una frase que él le compartió: “Sabes, te haces mayor, pero tu espíritu es más joven”.
La cantante no escatimó elogios al describirlo. “Lo quiero. Creo que es bellísimo. Tiene mucho talento. Es una de las personas con más talento que he conocido”, son algunos de los cumplidos de la intérprete hacia su pareja.