Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron

Charlie Sheen volvió a exponer los extremos de su vida personal durante su participación en el pódcast Impaulsive, conducido por Logan Paul y Mike Majlak. En la charla, el actor repasó su historial de excesos, habló de la magnitud de su vida sexual y explicó cómo la paternidad lo obligó a replantearse el rumbo.
El exprotagonista de Two and a Half Men sorprendió al asegurar que mantuvo relaciones con 47,000 mujeres, una cifra que —según sus propias palabras— ilustra la vorágine en la que estuvo atrapado.
“No hubo una única fuerza impulsora detrás de mis decisiones... Con quién iba a relacionarme o qué drogas decidía probar”, declaró Sheen en palabras recogidas por TMZ.
Para ejemplificar su antigua actitud frente al riesgo, utilizó la metáfora “no uses pantalones anchos en un safari y no esperes ser atacado por un león”. Su mensaje apuntaba a la naturalidad con que aceptaba las consecuencias de una vida marcada por excesos.
Sheen recordó que su primera experiencia sexual ocurrió a los 15 años, cuando contrató a una mujer llamada Candy a través de las "páginas amarillas".
Ese episodio, relató, fue la antesala de años dominados por la rebeldía y la búsqueda incesante de estímulos extremos.
Con el paso del tiempo, las drogas y el sexo compulsivo lo fueron aislando de su entorno.
“El caos” —como él mismo lo definió— terminó deteriorando sus vínculos familiares y personales, hasta que encontró un punto de quiebre.
Ese giro llegó hace ocho años, cuando decidió enfocarse en sus cinco hijos.
“Ellos se convirtieron en el motor de mi transformación”, afirmó. Desde entonces, asegura que la paternidad lo obligó a alejarse de los excesos que dominaron su juventud y gran parte de su vida adulta.