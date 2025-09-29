  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías entretenimiento

Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron

Charlie Sheen confesó en un pódcast haber estado con 47,000 mujeres y aseguró que sus hijos fueron el impulso para transformar su vida

  • 29 de septiembre de 2025 a las 10:15
Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron
1 de 10

Charlie Sheen volvió a exponer los extremos de su vida personal durante su participación en el pódcast Impaulsive, conducido por Logan Paul y Mike Majlak. En la charla, el actor repasó su historial de excesos, habló de la magnitud de su vida sexual y explicó cómo la paternidad lo obligó a replantearse el rumbo.

 Foto: Shutterstock
Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron
2 de 10

El exprotagonista de Two and a Half Men sorprendió al asegurar que mantuvo relaciones con 47,000 mujeres, una cifra que —según sus propias palabras— ilustra la vorágine en la que estuvo atrapado.

 Foto: Shutterstock
Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron
3 de 10

“No hubo una única fuerza impulsora detrás de mis decisiones... Con quién iba a relacionarme o qué drogas decidía probar”, declaró Sheen en palabras recogidas por TMZ.

 Foto: Shutterstock
Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron
4 de 10

Para ejemplificar su antigua actitud frente al riesgo, utilizó la metáfora “no uses pantalones anchos en un safari y no esperes ser atacado por un león”. Su mensaje apuntaba a la naturalidad con que aceptaba las consecuencias de una vida marcada por excesos.

 Foto: Shutterstock
Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron
5 de 10

Sheen recordó que su primera experiencia sexual ocurrió a los 15 años, cuando contrató a una mujer llamada Candy a través de las "páginas amarillas".

 Foto: Shutterstock
Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron
6 de 10

Ese episodio, relató, fue la antesala de años dominados por la rebeldía y la búsqueda incesante de estímulos extremos.

 Foto: Shutterstock
Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron
7 de 10

Con el paso del tiempo, las drogas y el sexo compulsivo lo fueron aislando de su entorno.

 Foto: Shutterstock
Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron
8 de 10

“El caos” —como él mismo lo definió— terminó deteriorando sus vínculos familiares y personales, hasta que encontró un punto de quiebre.

 Foto: Shutterstock
Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron
9 de 10

Ese giro llegó hace ocho años, cuando decidió enfocarse en sus cinco hijos.

 Foto: Shutterstock
Charlie Sheen admite 47,000 parejas sexuales y revela cómo sus hijos lo rescataron
10 de 10

“Ellos se convirtieron en el motor de mi transformación”, afirmó. Desde entonces, asegura que la paternidad lo obligó a alejarse de los excesos que dominaron su juventud y gran parte de su vida adulta.

 Foto: Shutterstock
Cargar más fotos