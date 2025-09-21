Celeste Rivas, la adolescente que apareció muerta en el vehículo de D4vd

Recientemente, la adolescente Celeste Rivas Hernández, de tan solo 15 años de edad, fue hallada muerta dentro del vehículo del cantante y compositor estadounidense, David Anthony Burke, más conocido como d4vd (David), conocido por éxitos como “Here with Me” y “Romantic Homicide”.
De acuerdo con el relato de familiares, Celeste Rivas fue reportada como desaparecida en Lake Elsinore, en California, luego de que saliera de su casa y no regresara. En ese sentido, la familia y las autoridades iniciaron una intensa búsqueda para localizar a Celeste, y aunque la encontraron, se volvió a escapar de nuevo.
Durante su segunda desaparición, la familia volvió a realizar una intensa búsqueda con la ayuda de autoridades, pero fue perdiendo las esperanzas.
Fue el pasado 8 de septiembre que el cuerpo de Celeste fue encontrado en un vehículo modelo Tesla, en Hollywood. El cadáver ya estaba en avanzado estado de descomposición.
La identificación se realizó mediante pruebas forenses y el caso fue calificado por las autoridades como un homicidio. De momento, las investigaciones policiales en torno a la muerte de Celeste continúan, pero en la morgue mantienen la causa como "aplazada" mientras encuentran más pruebas.
Lo que más ha impactado en este caso es que el vehículo en el que fue hallado el cadáver le pertenece al famoso compositor musical D4vd, con quien presuntamente tenía una relación bastante misteriosa.
La madre de Celeste manifestó que la menor le había comentado que tenía un novio llamado David, pero no se imaginaba que se trataba del cantante.
Otro dato que ha salido a la luz por excompañeros de escuela de Celeste, es que el famoso habría conocido a la menor desde que tenía 13 años de edad, mientras él tenía 17.
Ambos tenían un tatuaje en la mano con que decía "Shhh..." en el dedo índice derecho, en tinta roja en la adolescente y en tinta negra en el cantante.
Hay quienes refieren que D4vd podría ser el homicida, por lo que dice su canción Romantic Homıcıde. En el fondo de mi mente, te maté, y ni siquiera me arrepiento. No puedo creer que lo dije, pero es verdad. Te odio", dice parte de la letra.
También cuestionan el hecho de que haya sostenido una relación amorosa con una menor de edad. Un docente que le dio clases a Celeste, manifestó que eran pareja, mientras que otros jóvenes habían recibido dinero del cantante para sostener en secreto esa relación.
De momento, D4vd ha colaborado con las autoridades durante un cateo en su departamento, inclusive canceló su gira musical. Sin embargo, el caso sigue generando impacto por los detalles que van surgiendo poco a poco y que ponen en duda su inocencia. Mientras tanto, sus seguidores se niegan a creer que él mató a Celeste, aunque las investigaciones continúan.