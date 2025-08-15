De Demi Lovato a Jeff Bezos: famosos que han llegado al altar este 2025

En lo que va de este año varias celebridades han decidido pasar por el altar junto a sus parejas, protagonizando desde bodas intimas hasta celebraciones polémicas.
Una de las bodas más comentadas este año fue la unión del empresario Jeff Bezos con Lauren Sánchez, debido a la fastuosidad del evento y el impacto que tuvo en la ciudad de Venecia. La pareja decidió unir sus vidas luego de dos años de compromiso el 27 de junio.
Los cantantes Demi Lovato y Jordan Lutes se casaron el 25 de mayo en una ceremonia privada en California, Estados Unidos, con 135 invitados en total.
La actriz Kristen Stewart y la guionista Dylan Meyer se dieron el “sí, acepto” en una celebración íntima en los Ángeles, tras casi seis años de relación.
La cantante Megan McKenna y el futbolista Oliver Burke se casaron en una suntuosa celebración en Reino Unido en junio de este año.
La actriz británica Charli XCX y George Daniel, baterista de la banda británica The 1975, iniciaron su etapa de matrimonio el 19 de julio en Londres con un evento que solo reunió a un aproximado de 20 invitados.
La modelo Sabrina Sato y el actor Nicolas Prattes celebraron su unión fuera de la presión mediática el 10 de enero en Brasil, con la presencia de su círculo más cercano.
Por su parte, la presentadora de televisión Gabby Windey y la escritora Robby Hoffman pasaron por el altar en una ceremonia secreta en Las Vegas el 11 de enero.
Luego de aproximadamente seis años de noviazgo, los actores Claudia Martin y Carlos Said decidieron empezar a compartir sus vidas como esposos y se casaron el 20 de junio. La boda tuvo lugar en México con la presencia de sus familiares.
Asimismo, los intérpretes de la actuación Allison Williams y Alexander Dreymon, que ya tienen un hijo en común, optaron por una celebración íntima en el mes de junio, después de una relación de seis años. La noticia se dio a conocer por la revista People.