De Demi Lovato a Jeff Bezos: famosos que han llegado al altar este 2025

Este 2025 ha estado marcado por sonadas bodas en el espectáculo. Demi Lovato, Kristen Stewart, Jeff Bezos, Charli XCX y demás famosos dijeron "sí, acepto"

  • 15 de agosto de 2025 a las 13:59
En lo que va de este año varias celebridades han decidido pasar por el altar junto a sus parejas, protagonizando desde bodas intimas hasta celebraciones polémicas.

 Foto: redes sociales.
Una de las bodas más comentadas este año fue la unión del empresario Jeff Bezos con Lauren Sánchez, debido a la fastuosidad del evento y el impacto que tuvo en la ciudad de Venecia. La pareja decidió unir sus vidas luego de dos años de compromiso el 27 de junio.

 Foto: redes sociales.
Los cantantes Demi Lovato y Jordan Lutes se casaron el 25 de mayo en una ceremonia privada en California, Estados Unidos, con 135 invitados en total.

 Foto: redes sociales.
La actriz Kristen Stewart y la guionista Dylan Meyer se dieron el “sí, acepto” en una celebración íntima en los Ángeles, tras casi seis años de relación.

 Foto: redes sociales.
La cantante Megan McKenna y el futbolista Oliver Burke se casaron en una suntuosa celebración en Reino Unido en junio de este año.

 Foto: redes sociales.
La actriz británica Charli XCX y George Daniel, baterista de la banda británica The 1975, iniciaron su etapa de matrimonio el 19 de julio en Londres con un evento que solo reunió a un aproximado de 20 invitados.

 Foto: redes sociales.
La modelo Sabrina Sato y el actor Nicolas Prattes celebraron su unión fuera de la presión mediática el 10 de enero en Brasil, con la presencia de su círculo más cercano.

 Foto: redes sociales.
Por su parte, la presentadora de televisión Gabby Windey y la escritora Robby Hoffman pasaron por el altar en una ceremonia secreta en Las Vegas el 11 de enero.

 Foto: redes sociales.
Luego de aproximadamente seis años de noviazgo, los actores Claudia Martin y Carlos Said decidieron empezar a compartir sus vidas como esposos y se casaron el 20 de junio. La boda tuvo lugar en México con la presencia de sus familiares.

 Foto: redes sociales.
Asimismo, los intérpretes de la actuación Allison Williams y Alexander Dreymon, que ya tienen un hijo en común, optaron por una celebración íntima en el mes de junio, después de una relación de seis años. La noticia se dio a conocer por la revista People.

 Foto: redes sociales.
