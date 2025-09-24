Revelan audios y videos inquietantes del caso Yu Menglong: tragedia que conmociona a China

Según los videos filtrados, Yu era maltratado por el actor Fan Shiqi y otros de sus colegas por presuntamente estar involucrados en lavado de activos. Las publicaciones en línea también incluyen capturas de pantalla de mensajes que Yu supuestamente envió a Fan Shiqi, expresando su angustia y sensación de traición: "Eres en quien más confiaba, no tenía defensa contra ti. ¿Por qué me engañaste?", revela uno de los textos.