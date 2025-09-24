Revelan audios y videos inquietantes del caso Yu Menglong: tragedia que conmociona a China

Durante las últimas semanas, la muerte del actor chino, Yu Menglong, ha generado consternación e indignación, sobre todo por la filtración de audios e imágenes impactantes que dejan entrever que el actor no murió de manera accidental, sino que habría sido torturado y lanzado por otros actores desde un edificio en Pekín.
Las grabaciones que circulan en diversas plataformas muestra como el actor chino fue llevado a un hotel de lujo, para cuestionarlo y torturarlo, hasta extraerle una memoria USB, que presuntamente contenía evidencia que los incriminaba en lavado de dinero.
En los videos y audios publicados por "News Investigation" se escucha como uno de los agresores ordena: "¡Escúpelo!". "¡Ábrele el estómago!", mientras Yu trataba de hablar. En otro fragmento se escucha al agresor gritando: "¡No le hagan caso, no morirá!".
En uno de los videos que se ha vuelto viral se ve cuando el grupo de involucrados maltrata a Yu Menglong, arrastrándolo por el suelo de una habitación, mientras gritaba de dolor.
Otra de las imágenes que ha impactado en redes sociales es esta, donde se ve cómo habrían lanzado a Yu por la ventana del edificio, descartando la hipótesis inicial que habían dado las autoridades, en la que indicaban que "fue un accidente".
Según los videos filtrados, Yu era maltratado por el actor Fan Shiqi y otros de sus colegas por presuntamente estar involucrados en lavado de activos. Las publicaciones en línea también incluyen capturas de pantalla de mensajes que Yu supuestamente envió a Fan Shiqi, expresando su angustia y sensación de traición: "Eres en quien más confiaba, no tenía defensa contra ti. ¿Por qué me engañaste?", revela uno de los textos.
Las alarmantes revelaciones han generado un torrente de mensajes y publicaciones en línea, cuestionando la justicia y seguridad en China, ya que nadie pudo proteger al actor chino.
"¿No temen las consecuencias?", "¡Qué sociedad tan oscura!", se lee en algunos de los mensajes de usuarios de redes sociales. La cantidad de publicaciones en línea superó las 700,000 en pocas horas, pero la mayoría fue rápidamente eliminada.
La sección de comentarios fue cerrada a la medianoche, dejando en evidencia la censura y el control oficial sobre la información.
A través de otras plataformas, los usuarios manifestaron su frustración: "¿Ni siquiera podemos decir una palabra?", "¿Por qué nos cierran la boca?".
El caso de Yu Menglong continúa siendo un enigma, pero las filtraciones y las reacciones en redes sociales gritan una "verdad a voces".
Mientras tanto, los fanáticos de Yu Menglong a nivel nacional e internacional siguen reclamando justicia para que quienes estén relacionados con la muerte del actor sean jugados ante la ley.
El actor de 37 años, nació en Urumqi, Xinjiang, en 1988 e inició su carrera en el mundo del entretenimiento en el 2011, participando en concursos de talentos. Se volvió popular en 1015, tras su participación en el drama "Go Princess Go". Posteriormente, se consolidó en producciones como "Eternal Love" y "The Legend of White Snake".
Su versatilidad y carisma le permitieron participar en diversos proyectos televisivos y cinematográficos, además de lanzar varios sencillos musicales. Sus fanáticos lamentan que su vida se haya apagado la madrugada del pasado 11 de septiembre.