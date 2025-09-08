Cartas secretas y traición: mayordomo de Diana revela detalles de su matrimonio con Carlos

egún revela el libro, tras la ruptura con Carlos, la princesa Diana encontró consuelo en James Hewitt, un oficial de caballería, consideró que fue un refugio emocional, ella enviaba cartas y regalos mientras él estaba en Irak. Al terminar con él inició una relación con el cirujano Hasnat Khan, a quien consideró el "indicado" y hasta le ayudó a la princesa a meterlo a escondidas al palacio. Diana pensó en casarse con él una ceremonia privada, pero la iglesia se negó. Poco tiempo después murió en un accidente en Francia junto a Dodi Fayed.