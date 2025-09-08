Cartas secretas y traición: mayordomo de Diana revela detalles de su matrimonio con Carlos

Paul Burrell, el mayordomo privado de la princesa Diana hasta el día de su muerte, publicará un libro el próximo 11 de septiembre llamado "The Royal Insider" donde revela detalles íntimos del matrimonio con el entonces príncipe Carlos. En los avances que se han publicado del libro, detalles episodios de tensión, infidelidad y heridas emocionales que marcaron no solo a la pareja, también a la familia real.
Fue el Daily Mail el que publicó una adelanto del libro del mayordomo que antes de trabajar con la princesa Diana trabajó con la reina Isabell II. Según Burrell, antes de llegar a trabajar con Diana en 1987, desconocía la magnitud de los problemas matrimoniales entre la pareja, que vivía en Highgrove House. Calificó que la vida de la pareja era como un "campo de batalla".
El exmayordomo afirmó que la relación entre los príncipes de Gales estaba plagada de discusiones y enfrentamientos, que se mantuvieron ocultos del personal y el público en general.
Burrell contó que uno de los episodios más impactantes de la pareja ocurrió en la biblioteca de Highgrove, cuando el príncipe Carlos le arrojó un libro y le exigió obediencia absoluta, cuando este se negó a mentirle a Diana sobre su paradero. “Voy a ser rey de este país algún día y harás lo que te diga”, gritó Carlos, según el testimonio de Burrell en su libro.
Según contó el exmayordomo, fueron varios los episodios de violencia verbal y física , como platos rotos y mesas volcadas en discusiones, que presenció. En un incidente similar, recordó haber encontrado a Carlos en el suelo, cubierto de salsa y rodeado de vajilla rota, tras una de estas peleas, y señaló que Diana también podía mostrar un carácter fuerte en esos momentos.
Confesó que la cercanía de Highrove House con la casa de Camilla Parker Bowles no fue casualidad. Y que Diana siempre supo, desde el día de su boda, que ella siempre estaría en la vida de ambos.
Burrel contó que la llegada de los hijos de la pareja no trajo estabilidad. Relató que Diana le contó que tras el nacimiento de Harry, el príncipe Carlos comentó con frialdad a la madre de sus hijos: “Al menos ya tengo mi heredero y mi repuesto, ahora puedo volver con Camilla”. La princesa Diana, devastada, le confesó a su mayordomo que esa noche lloró hasta quedarse dormida, convencida de que su matrimonio había terminado.
Mencionó que la intervención de la reina Isabel II y el príncipe Felipe en el proceso de divorcio fue crucial. La pareja real apoyaron a Diana frente a su propio hijo, reconociendo el difícil temperamento de Carlos.
Confesó que el príncipe Felipe le escribió una carta a Diana en la que le expresó su incomprensión sobre la preferencia de Carlos por Camilla y su desaprobación por las infidelidades de ambos.
El también confidente de Diana reveló que fue la reina Isabel II la que le comunicó a Diana, a través de una carta, que tras consultar con el primer ministro y el arzobispo de Canterbury, se decidió que el divorcio con Carlos era la mejor opción para todos.
Diana, resignada, le dijo a Burrell: “Nadie me preguntó ni me consultó. No quiero divorciarme, Paul, pero tengo que hacer lo que todos los demás quieren”.
egún revela el libro, tras la ruptura con Carlos, la princesa Diana encontró consuelo en James Hewitt, un oficial de caballería, consideró que fue un refugio emocional, ella enviaba cartas y regalos mientras él estaba en Irak. Al terminar con él inició una relación con el cirujano Hasnat Khan, a quien consideró el "indicado" y hasta le ayudó a la princesa a meterlo a escondidas al palacio. Diana pensó en casarse con él una ceremonia privada, pero la iglesia se negó. Poco tiempo después murió en un accidente en Francia junto a Dodi Fayed.