Cardi B reacciona a la demanda de custodia contra Stefon Diggs mientras espera un hijo suyo

Cardi B, que recientemente anunció que espera un hijo junto al jugador de la NFL Stefon Diggs, intervino públicamente sobre la demanda de paternidad que enfrenta su pareja.
La rapera recurrió a una transmisión en vivo en Instagram para pronunciarse sobre el caso que ha generado titulares en Estados Unidos.
En su intervención, la artista de 32 años hizo referencia a la canción “Woman to Woman” de Shirley Brown (1974), en la que una mujer se dirige a otra por una relación sentimental compartida.
Con ello, Cardi B lanzó un mensaje directo: “¿Ese es tu padre? También es el mío. ¿Y ahora qué? No lo sé, ya lo resolveremos”.
La polémica surge a raíz de una petición presentada en diciembre de 2024 en la Superior Court of California, en Los Ángeles, por Aileen Lopera —modelo conocida en redes sociales como Lord Gisselle. En la demanda, la mujer solicitaba establecer legalmente la paternidad de su hija, nacida en abril de 2025, señalando a Stefon Diggs como progenitor.
Lopera pidió la custodia legal y física de la menor, limitando al jugador a un régimen de visitas. Además, reclamó que el deportista asumiera los gastos médicos del embarazo y el parto, así como los honorarios de su representación legal.
En julio, Diggs respondió al tribunal manifestando que no estaba seguro de ser el padre biológico de la niña, y solicitó la realización de una prueba de ADN.
Pocos días después de que el caso trascendiera, el portal TMZ difundió un vídeo en el que se observa al receptor de los New England Patriots saliendo de un hospital con un portabebés. La identidad de la mujer que lo acompañaba no fue confirmada, aunque la abogada de Lopera aseguró que no se trataba de su clienta. En declaraciones a Page Six, la letrada Tamar Arminak afirmó: “Mi clienta espera el día en que el señor Diggs reconozca y se haga cargo de la hija que comparten”.
La rapera neoyorquina comunicó la semana pasada que espera su primer hijo con Diggs. Cardi B es madre de tres hijos fruto de su relación anterior con el rapero Offset —Kulture (7 años), Wave (3) y Blossom (1)—. La artista presentó la demanda de divorcio contra él en 2024. Por su parte, Stefon Diggs es padre de otra hija, Nova, nacida en 2016 fruto de una relación previa.