Cardi B reacciona a la demanda de custodia contra Stefon Diggs mientras espera un hijo suyo

En julio, Diggs respondió al tribunal manifestando que no estaba seguro de ser el padre biológico de la niña, y solicitó la realización de una prueba de ADN.

Pocos días después de que el caso trascendiera, el portal TMZ difundió un vídeo en el que se observa al receptor de los New England Patriots saliendo de un hospital con un portabebés. La identidad de la mujer que lo acompañaba no fue confirmada, aunque la abogada de Lopera aseguró que no se trataba de su clienta. En declaraciones a Page Six, la letrada Tamar Arminak afirmó: “Mi clienta espera el día en que el señor Diggs reconozca y se haga cargo de la hija que comparten”.