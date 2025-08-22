"Caracolito": De afectado por Eta e Iota a jugar en la selección de tiktokers de Honduras

Moisés Turcios, más conocido en el mundo de TikTok como "Caracolito", en los últimos meses ha cobrado una gran popularidad. Antes de llegar a la fama, fue uno de los afectados de las tormentas en 2020. Más detalles sobre su vida a continuación.
Moisés Turcios forma parte de la selección de tiktokers hondureños que jugará contra los tiktokers salvadoreños este viernes en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
"Caracolito" se caracteriza por su particular forma de hablar que recuerda a las caricaturas infantiles, con frases como "¡Caracoles, viejo!" o "¡Demonios!".
Moisés Turcios actualmente tiene 22 años y es originario de San Pedro Sula, criándose en la colonia La Planeta.
En conversación con Grupo OPSA, relató que su forma de hablar en sus videos es inspiración en un creador de contenido mexicano Meme Sians. Un día, junto a un amigo estaban viendo videos de Meme Sians y por bromear, comenzaron a hablar de esa menra.
Su salto a la popularidad fue gracias al tiktoker hondureño Supremo, quien una vez le dijo "¡Hey! eso da risa. Deberían de subir videos hablando así". No obstante, le tenía mucha confianza a esta idea. "No, no creo que la gente le va a gustar eso", expresó en aquel momento con Supremo.
Se mudó a La Ceiba, comenzó a grabar con Supremo y sus videos se fueron volviendo virales, reflejando que a la gentes sí les agradaba. Además, un gran apoyo para este proyecto como tiktoker fue su madre, con quien "Caracolito" siempre está agradecido.
"Ella fue la la primer la primer persona que que confió en mí. Ella fue la que me compró el aro de luz para que yo hiciera mis videos, mis en vivos", reveló.
"Mi mamá es es es lo más grande para mí. La amo con toda mi alma ,con todas mis fuerzas. Ella sabe de que siempre que yo puedo, ahí estoy", manifestó Moisés.
Al ser originario de la colonia La Planeta, una de las zonas más peligrosas de San Pedro Sula, en ocasiones fue discriminado. "Por ser de La Planeta no podía hacer muchas cosas", dijo.
Ejemplificó que en ocasiones él quería invitar a sus amigos a su casa, pero al enterarse de la colonia en que vivía, lo rechazaban. "Yo lo entendía entonces, me tocaba ir a visitarlos a ellos a a otros lugares", agregó.
Sin embargo, uno de los momentos más díficiles en su vida fue cuando su vivienda se inundó por las tormentas tropicales Eta e Iota que azotaron a Honduras en 2020.
"Fue lo más duro porque es ver tu casa inundada completamente, ver que no podéshacer nada", admitió. En parte, este trágico evento también influyó en que "Caracolito" se dedicara a hacer contenido en TikTok.
Antes de ser famoso, "Caracolito" tenía una vida tranquila como cualquier muchacho. No prestaba atención a las críticas y le gustaba jugar fútbol en su colonia.
Con base a su experiencia, "Caracolito" recomienda a los niños a seguir sus sueños, a hacerlo con esfuerzo y sacrificio para cumplir sus metas.
Como un gesto de agradecimiento al enorme apoyo de su madre, "Caracolito" aseguró que desea "comprarle una casa a ella fuera fuera de ahí (de la colonia La Planeta) para que ella pues pueda disfrutar su su vejez ya de una manera diferente".