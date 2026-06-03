Cara Delevingne sobre su lucha contra las adicciones: empezó a vender drogas a los 14 años

La actriz y modelo Cara Delevingne abrió nuevamente su vida personal al público al revelar que comenzó a consumir y vender drogas desde los 14 años, en medio de una etapa marcada por la adicción y una profunda crisis emocional.
La artista reconoció que durante su adolescencia entró en una espiral de consumo en la que llegó a comprar sustancias para comercializarlas, aunque muchas veces terminaba consumiéndolas ella misma.
La modelo, hoy de 33 años, habló sin filtros sobre su historia con las sustancias durante una reciente aparición en el programa Call Her Daddy, conducido por Alex Cooper.
“Porque no tenía dinero en ese momento, empecé a comprar drogas para venderlas y para consumirlas”, relató al programa.
“Vendía la mitad y consumía el resto”, habría expresado Delevingne al relatar cómo esa dinámica se convirtió en parte de su vida cotidiana en aquellos años.
“Amaba lo que me hacían sentir las drogas. Amaba no tener que pensar en mi madre. Amaba no tener que sentir la presión de no ser buena en la escuela, de no sentirme suficiente ni de amarme a mí misma. Todo eso desaparecía”, declaró al mismo programa.
El testimonio de la actriz británica forma parte de las reflexiones que ha compartido en los últimos años sobre su salud mental y su proceso de recuperación
Delevingne ha hablado previamente de episodios de depresión, ansiedad y consumo problemático de sustancias, una situación que, según ha explicado, se intensificó durante su adolescencia y juventud.
La modelo ha señalado en distintas ocasiones que alcanzar la sobriedad ha sido un proceso complejo, pero clave para su estabilidad personal y profesional.
Las declaraciones de Delevingne se suman a la lista de celebridades que han hablado públicamente sobre los efectos de la exposición mediática temprana y la presión de la industria del entretenimiento.
En su caso, su ascenso a la fama mundial como modelo y actriz coincidió con años de inestabilidad emocional, algo que ella misma ha reconocido como determinante en su relación con las drogas.
Actualmente, la artista continúa enfocada en su bienestar y en proyectos profesionales, mientras comparte abiertamente parte de su experiencia con el objetivo de visibilizar los riesgos de las adicciones.
Delevingne ingresó al programa de 12 pasos en 2022, luego de que circularan fotografías que la mostraban visiblemente desorientada en el aeropuerto de Van Nuys, en California.
Actualmente, lleva cuatro años sin consumir, el mismo tiempo que lleva en pareja con Minke.