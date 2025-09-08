Canceló reunión y estaba con su hija Ana: Así fueron las últimas horas de vida de la reina Isabel II

Este 8 de septiembre se cumplen tres años de la muerte de la reina Isabel II en Balmoral, una noticia que conmocionó al mundo, pues antes de su fallecimiento la monarca más longeva de Reino Unido trabajó de forma regular.
Y es que en sus últimos días, la reina mantuvo sus deberes, como nombrar a Liz Truss como la Primera Ministra, de igual forma sostuvo una reunión con el exPrimer Ministro, Boris Johnson, ambos reuniones en Balmoral.
Un día antes de su deceso -7 de septiembre- Buckingham Palace confirmó que la reina canceló una reunión virtual, lo que provocó preocupación, porque no era común, además lo hizo en el momento que iban a dar inicio.
Por recomendación médica, la reina descansó, poco después de las 6:00 de la tarde, la primera ministra fue informada que la condición de salud de Isabel II empeoraba. Como lo establece el protocolo.
A las 7:00 de la mañana, del día de su muerte, el helicóptero de la reina llevó al entonces Príncipe de Gales hasta Balmoral. Carlos llegó poco antes de las 10:30 de la mañana con su esposa Camilla. La princesa Ana se encontraba en Balmoral en ese momento atendiendo deberes reales, por lo que estaba cerca de su madre.
A las 12:32 pm de ese mismo día, el Palacio de Buckingham emite un comunicado en el que el médico de la reina manifiesta preocupación por ella y que le recomendó estar bajo recomendación médica, por lo que se mantendría en Balmoral. 20 minutos se informó que los príncipes William, Andrés y Edward, viajaban rumbo a Escocia.
Carlos y su esposa Camilla estuvieron junto a la reina por la mañana, pero salieron a recolectar hongos para dejar a la princesa Ana, junto a su madre para tener un tiempo a solas.
Cuando Carlos regresaba a Balmoral, recibió una llamada, pidió al chofer que se detuviera, y fue cuando le informaron que su madre, la reina Isabel II, había fallecido y que ahora él sería el nuevo monarca.
La única que estaba con su la reina Isabel II cuando dio su último suspiro fue la princesa Ana. Ninguno de los hijos ni nietos llegaron a tiempo para despedirse de ella.
Buckingham Palace confirmó que la reina Isabel murió en paz en Balmoral en la tarde del 8 de septiembre, a las 3:10 pm.
Esta es la última foto en vida de la reina Isabel II en el castillo de Balmoral.
En junio de 2022, el Reino Unido celebró por todo lo alto el Jubileo de Platino, el 70º aniversario de la llegada al trono de Isabel II.