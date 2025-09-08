Canceló reunión y estaba con su hija Ana: Así fueron las últimas horas de vida de la reina Isabel II

A las 7:00 de la mañana, del día de su muerte, el helicóptero de la reina llevó al entonces Príncipe de Gales hasta Balmoral. Carlos llegó poco antes de las 10:30 de la mañana con su esposa Camilla. La princesa Ana se encontraba en Balmoral en ese momento atendiendo deberes reales, por lo que estaba cerca de su madre.