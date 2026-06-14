¿Cuál es el secreto de Callum Turner y Dua Lipa para un matrimonio feliz?

Menos de un mes después de casarse en una íntima ceremonia en Londres, Callum Turner abrió por primera vez una ventana a su vida conyugal con Dua Lipa.
En sus palabras a The Hollywood Reporter quedó clara la fórmula que ambos han adoptado para sostener la relación frente a agendas que los llevan constantemente de un continente a otro: "Nos aseguramos de estar juntos el mayor tiempo posible. Uno quiere inspirarse en la persona que tiene a su lado", dijo.
Turner, de 36 años, atraviesa el momento profesional más exigente de su carrera, con tres estrenos cinematográficos previstos para este verano. Dua Lipa, por su parte, concluyó en diciembre pasado su gira Radical Optimism Tour, de 81 fechas y presencia en varios continentes. Armonizar esas dos vidas requiere, como admite el propio actor, una determinación que va más allá de la logística.
Turner explicó que Lipa suele recomendarle libros y películas, y que esa corriente de intercambio cultural es uno de los hilos que los une con más naturalidad.
Como ejemplo reveló que ambos fueron juntos a ver Obsession, a propuesta de ella, aunque él tenía otras prioridades literarias en mente.
"No me gustan las películas de terror, solo quiero volver a mi libro", bromeó. "Es que estoy a punto de rodar una, así que no es que no me interesen; es que me asustan". El libro en cuestión era White Teeth, novela de Zadie Smith que, según contó, también fue sugerencia de su esposa.
Esa afinidad intelectual tiene raíces en el propio inicio del romance. Lipa y Turner se conocieron en un restaurante de Londres y, tiempo después, se reencontraron en Los Ángeles, donde descubrieron que ambos estaban leyendo el mismo libro: Trust, del escritor argentino Hernán Díaz. La coincidencia, más literaria que casual, selló algo que ya venía gestándose de manera más silenciosa.
La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en el Old Marylebone Town Hall de Londres. Lipa llegó al lugar con un vestido blanco, guantes, sombrero y tacones del mismo color, mientras que Turner lució un traje azul marino con corbata. Ninguno publicó un comunicado oficial. Fueron las fotografías captadas a la salida del registro civil las que confirmaron lo que muchos ya sospechaban.
Días después, la pareja fue vista en Palermo, Italia, donde celebraron una segunda ceremonia más amplia el 6 de junio. En esa celebración siciliana, los invitados fueron serenados por Elton John, y el banquete corrió a cargo del chef con estrellas Michelin Tony Lo Coco.
Lipa y Turner fueron vistos juntos por primera vez en enero de 2024, en la fiesta posterior al estreno de la serie Masters of the Air, de Apple TV+, donde compartieron un lento en la pista de baile. Desde entonces, mantuvieron un perfil cuidado: apariciones selectivas, ausencia de declaraciones ruidosas y una convivencia pública que fue ganando terreno de forma gradual.
A finales de 2024, Lipa publicó en Instagram fotografías que generaron especulación entre sus seguidores por un anillo que lucía en la mano izquierda. La confirmación oficial llegó meses después.
Turner confirmó en su entrevista que planean residir en Estados Unidos durante varios meses para acompañarlo mientras filma el remake de la película de terror Possession, de los años ochenta.