Cae presunto programador de Roblox por delitos sexuales y posesión de muñeca infantil

Autoridades policiales capturaron a un hombre identificado como Jamie Borne, señalado por 40 cargos relacionados con pornografía infantil y posesión de una muñeca sexual infantil. ¿Era programador de Roblox? A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a la comunidad digital este fin de semana.
Roblox, la famosa plataforma donde Borne afirmaba ser programador, se pronunció para desmentir tal versión, argumentando que el acusado nunca formó parte del equipo oficial y que, en realidad, es uno de los más de dos millones de creadores que utilizan su tecnología para diseñar experiencias de juego.
La detención ocurrió después de una revisión rutinaria por parte del Departamento de Seguridad Nacional, que detectó en la vivienda de Borne una muñeca sexual infantil vestida como un niño y múltiples discos duros con material pornográfico infantil.
Según declaraciones de Borne, de 30 años, su compra de la muñeca en China fue motivada por sentimientos de profunda soledad, y ahora enfrenta cargos por posesión, tráfico e importación del objeto.
Las autoridades confiscaron la muñeca, que era vestida como un niño, y los dispositivos electrónicos en busca de evidencia que confirme los delitos. La muñeca fue encontrada en su dormitorio durante la primera revisión.
En la segunda visita, los agentes confiscaron diversos discos duros donde hallaron pornografía infantil, reforzando las acusaciones en contra de Borne.
Roblox comunicó que, tras conocerse el caso, procedió a desactivar las cuentas y experiencias creadas por Borne, en línea con sus políticas y estándares comunitarios que prohíben conductas inapropiadas.
Expertos en seguridad cibernética advierten que es crucial fortalecer los mecanismos de vigilancia y reporte en estas plataformas para prevenir que situaciones como esta se repitan.
La justicia continúa investigando y buscando esclarecer todos los detalles del caso.
El acusado fue capturado y enviado a prisión mientras siguen las indagaciones. Por su parte, la comunidad digital se encuentra conmocionada por la vulnerabilidad de las plataformas que también son utilizadas por menores.