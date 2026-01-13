Tour de BTS en Latinoamérica: Países, fechas y todo sobre su nueva gira mundial

Tras casi cuatro años de pausa por el cumplimiento del servicio militar obligatorio en Corea del Sur, finalmente BTS confirmó las fechas y países de su gira mundial 2026.
El anuncio llegó pocos días antes de su comeback previsto para el 20 de marzo, cuando el septeto lanzará su quinto álbum de estudio, titulado provisionalmente BTS The 5th Album, compuesto por 14 canciones inéditas.
De acuerdo con la publicación de HYBE Labels, la serie de conciertos comenzará en Corea del Sur y se extenderá por Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.
El arranque está previsto para abril con tres presentaciones en Goyang, una vez publicado el nuevo disco.
Para esas funciones iniciales, el plano de asientos difundido en Weverse adelanta un escenario en formato 360°, señal de la escala técnica planteada para este regreso.
La ruta latinoamericana incluye seis países. México abrirá el tramo regional en mayo y, posteriormente, el tour avanzará por Sudamérica en octubre.
Se trata de la primera visita de BTS a Colombia, Perú y Argentina, un dato que redefine el alcance territorial de la gira.
Las fechas confirmadas hasta ahora establecen tres conciertos en Ciudad de México los días 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, seguidos por presentaciones en Bogotá el 2 y 3 de octubre, en Lima el 9 y 10 de octubre, en Santiago el 16 y 17 de octubre, en Buenos Aires el 23 y 24 de octubre, y un cierre regional en Sao Paulo con funciones programadas para el 28, 30 y 31 de octubre.
La relación de BTS con América Latina comenzó en 2014, con un fanmeeting en São Paulo y su participación en Music Bank México el 30 de octubre en la Arena Ciudad de México.
En 2015, la región formó parte de su primera gira mundial BTS Live Trilogy Episode II The Red Bullet, con conciertos en México, Santiago de Chile y Brasil.
En 2017, el grupo regresó a Chile con dos fechas de The Wings Tour y participó en KCON México, nuevamente en la Arena Ciudad de México. Esa fue la última visita del grupo completo a territorio mexicano.
Más adelante, en 2019, BTS ofreció dos conciertos en São Paulo como parte de la gira Love Yourself Speak Yourself, su última gran escala latinoamericana hasta ahora.